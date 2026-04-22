Washington. Estados Unidos envió esta semana un avión a Cuba para recoger a un menor estadounidense que, acusó, fue "secuestrado" por un progenitor transgénero y su pareja para que se sometiera a una cirugía de transición de género, según informó The New York Times.

De acuerdo con documentos judiciales, el FBI consideraba que el menor, de 10 años, había sido secuestrado y trasladado a la isla con la aparente intención de someterlo a una cirugía de transición de género "antes de la pubertad".

El avión aterrizó en Cuba el lunes para recoger al menor, según indicó un funcionario estadounidense al rotativo bajo condición de anonimato.

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Las autoridades detuvieron ese mismo día, con ayuda de las autoridades cubanas, a dos mujeres del condado de Cache, en Utah, Rose y Blue Inessa-Ethington, que ahora afrontan cargos federales de secuestro.

Rose, quien realizó su transición al género femenino después del nacimiento del menor, comparte la custodia con la madre biológica, a quien le fue entregado el menor el martes en Utah.

De acuerdo con una declaración jurada presentada por una agente especial del FBI, el supuesto plan llevó a Rose y Blue a inventar un falso viaje de acampada a Canadá antes de dirigirse, cargando con 10 mil dólares en efectivo, a México, para continuar desde ahí hasta Cuba.

Abogados y expertos en casos de secuestro parental, citados por el medio, afirmaron que resulta sumamente inusual que el FBI enviara un gran avión gubernamental fuera del país para un asunto de esta naturaleza.

El FBI dijo que se enteró de la preocupación expresada por los familiares de que las dos mujeres pretendían transportar al niño, descrito en los documentos judiciales como un “varón biológico de 10 años que se identifica como mujer”, a Cuba para someterse a una cirugía de transición “antes de la pubertad”.

Las dos mujeres fueron capturadas el lunes después de que las autoridades cubanas ayudaron a localizarlas, decían los documentos. El niño también fue recuperado y el martes fue entregado a la madre biológica, “LB”, en Utah, según el abogado de la madre.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno de Trump ha tomado medidas enérgicas para restringir las cirugías de transición de menores, señalando que se trata de “mutilaciones quirúrgicas y químicas”.

El envío del avión se produce unas semanas después del primer aterrizaje de una aeronave del Gobierno estadounidense en territorio cubano desde 2016, el de una aeronave que llegó a La Habana el pasado 10 de abril para permitir que una delegación de alto nivel del Departamento de Estado mantuviera una reunión con funcionarios del Gobierno de la isla.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se mantienen tensas a raíz de la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, tras la cual Washington ha intensificado la presión sobre la isla, bloqueando la entrada de crudo, exigiendo reformas políticas y económicas a su gobierno e insinuando la posibilidad de que intervenga militarmente.

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