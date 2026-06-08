Entre las estaciones Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, diversos bajopuentes peatonales se mantienen cerrados debido a los trabajos de intervención.

En dicho tramo, donde ayer se inauguró el Jardín Flotante, que es un Parque Elevado que va sobre Calzada de Tlalpan, por encima de dicho medio de transporte, aún quedó pendiente esta obra que es parte del mejoramiento de la vialidad.

EL UNIVERSAL observó que los accesos fueron bloqueados con rejas metálicas pintadas de color rosa, morado, blanco y azul, además de tener puertas aseguradas con candados para impedir el paso de los peatones.

Entre los puentes cerrados se encuentran el que conecta las calles Fernando Ramírez y José T. Cuéllar; el ubicado entre Antonio Solís y Juan de Dios Arias, y el que conecta las calles Manuel J. Othón con la Calzada San Antonio Abad.

A través de las rejas se apreció que dentro había materiales de construcción y herramientas utilizadas para las obras, entre ellas, tablas de madera, sacos de cemento, estructuras metálicas y diverso equipo de trabajo.

Además, se observó que el interior de los bajopuentes peatonales estaban encharcados por las intensas lluvias registradas durante los últimos días.

Las autoridades capitalinas han señalado que los trabajos siguen y no han dado a conocer una fecha para su terminación.

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