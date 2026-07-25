Si estás buscando un smartphone con buen rendimiento, cámaras versátiles y un diseño atractivo sin gastar una fortuna, esta oferta de Amazon México puede ser una de las más interesantes del momento.

El OPPO Reno14 F 5G en color Azul Ópalo se encuentra en tan solo $7,346.56, una rebaja considerable respecto a su precio oficial de lanzamiento, convirtiéndose en una de las mejores opciones de la gama media.

En tanto, cuenta con audífonos inalámbricos de regalo, lo que lo posiciona como una excelente alternativa para quienes desean un teléfono preparado para redes 5G, fotografía con inteligencia artificial y una batería de larga duración, sin tener que desembolsar más de 10 mil pesos.

¿Por qué vale la pena comprar el OPPO Reno14 F 5G?

El OPPO Reno14 F 5G destaca por integrar características que normalmente se encuentran en equipos más costosos. Entre sus especificaciones más importantes están:

Pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, ideal para redes sociales, videojuegos casuales y multitarea.

12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, además de soporte para tarjetas microSD.

Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS).

Cámara ultra gran angular de 8 MP.

Cámara macro de 2 MP.

Cámara frontal de 32 MP para selfies y videollamadas.

Batería de 6,000 mAh compatible con carga rápida SUPERVOOC de 45 W.

Sistema operativo ColorOS 15, basado en Android, con funciones de inteligencia artificial para fotografía y productividad.

Un diseño que también llama la atención

Además del rendimiento, uno de los puntos fuertes del OPPO Reno14 F 5G es su acabado Azul Ópalo, que cambia de tonalidad según la incidencia de la luz y le da un aspecto premium.

El equipo mantiene un perfil delgado y ligero, con apenas 180 gramos de peso, además de certificación IP69, que brinda resistencia al agua y al polvo.