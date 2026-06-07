Saltillo, Coahuila.- El Programa de Resultados Electorales Preliminares informó en su corte de las 22 horas el conteo de 3 mil 500 actas, equivalente al 80 por ciento del total.

De acuerdo con cifras del PREP, se confirma el triunfo del partido tricolor en los 16 distritos electorales de la entidad, con el 55.21 por ciento de los votos, seguido de la coalición Morena-Partido del Trabajo, con el 25.9 por ciento de los sufragios.

El partido local Nuevas Ideas se posiciona como la tercera fuerza política del estado, con el 5.89 por ciento de los votos, mientras que el PAN, que hace tres años conformó la alianza ganadora a la gubernatura, con el PRI y el PRD, se desplomó con apenas el 2.16 por ciento de los votos.

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Movimiento Ciudadano, con el 2.03 por ciento, y el Partido Verde, con el 2.56 por ciento de los sufragios también son los grandes perdedores.

La participación ciudadana oscila alrededor del 50.28 por ciento de la lista nominal de electores.

Según las actas contabilizadas, cada partido registra:

Pan: 22,082 votos

Verde: 26,355 votos

MC: 20,584 votos

Nuevas Ideas: 59,838 votos

PRI y UDC: 562,244 votos

Morena y PT: 264,479 votos

México Avante: 5,956 votos

Alito Moreno festeja resultados

Al festejar con la militancia en Coahuila el triunfo en las elecciones para renovar del Congreso estatal, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la ciudadanía mando un claro mensaje que se escucha en todo México: “Solo el PRI puede sacar a Morena, y lo demostramos con resultados, con carácter y con el respaldo de la gente”.

En un mensaje en la sede municipal del tricolor, acompañado de los candidatos al Congreso, dijo que a un año de las elecciones de 2027, “el país empieza a marcar un nuevo rumbo”.

Sobre las denuncias de Morena respecto a la presunta compra y coacción del voto en favor del PRI, Moreno Cárdenas aseguró que el partido guinda “no tiene vergüenza ni argumentos” para plantear la anulación de los resultados.

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