Tras la jornada electoral en Coahuila, el Instituto Electoral del estado arrancó los cómputos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Sin saberse los resultados preliminares, el PRI celebró lo que calificó como un triunfo contundente en la elección para renovar el Congreso local.

Por otro lado, Morena denunció una presunta operación de compra y coacción del voto mediante el uso de códigos QR y anunció una serie de denuncias ante autoridades electorales y financieras.

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Al cierre de las casillas, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido obtuvo las 16 diputaciones locales en disputa, resultado que calificó como un respaldo contundente de la ciudadanía coahuilense.

“Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado”, afirmó el líder priista, quien sostuvo que las familias de Coahuila decidieron “con libertad e inteligencia” y rechazaron la opción representada por Morena.

En un mensaje difundido tras la jornada electoral, Moreno Cárdenas aseguró que el resultado fortalece al PRI rumbo a los comicios de 2027, cuando buscará recuperar la Presidencia de la República.

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Sin embargo, mientras el PRI festejaba la victoria, Morena denunció presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

En conferencia de prensa, Guillermo Santiago, diputado federal y representante de Morena ante el Consejo General del INE, acusó la existencia de una “operación sistemática de compra y coacción del voto” en distintas regiones del estado.

Según el legislador, operadores presuntamente vinculados al PRI habrían distribuido códigos QR de manera individual entre ciudadanos para registrar su voto a cambio de una compensación económica.

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Morena informó que presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y anunció que también acudirá ante la Policía Cibernética para investigar la infraestructura tecnológica, aplicaciones, servidores y bases de datos que supuestamente habrían sido utilizadas para operar este mecanismo.

Asimismo, adelantó que presentará denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear los recursos que habrían financiado la presunta operación y solicitar el congelamiento de cuentas relacionadas con estos hechos.

Por su parte, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, presentó una serie de videos en los que presuntamente se demuestra el operativo que organizó el PRI para la compra de votos en la elección de este domingo.

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En conferencia de prensa, aseguró que “todos y cada uno de los votos que obtuvo el partido tricolor fueron comprados en al menos 500 pesos”.

En las imágenes presentadas se observa que diversos morenistas llegan a algunos domicilios particulares donde se sorprende a varias personas con listas, códigos QR y dinero en efectivo en sobres para a decir de la presidenta de Morena, pagar por cada voto en favor del PRI.

Ariadna Montiel informó que ya se presentaron denuncias por este delito electoral y será decisión de las autoridades electorales las que decidan si hay elementos para la anulación de la elección.

Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido una resolución sobre las acusaciones presentadas por Morena, mientras el PRI mantiene su postura de que obtuvo una victoria legítima y contundente en las urnas.

Consulta aquí el PREP.

PRI, a la cabeza de los resultados del PREP en Coahuila con 21% computado

Con las primeras cifras que arrojó el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PRI lleva la delantera en los 16 distritos electorales.

De acuerdo con los resultados que se observan en la página del PREP, el resto de las fuerzas políticas no han logrado aventajar en un solo distrito electoral.

Con el 21 por ciento de las actas computadas, el partido tricolor ha obtenido hasta ahora el 56 por ciento de los votos, seguido de la coalición Morena-PT, con el 25 por ciento de los sufragios.