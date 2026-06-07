La Fiscalía General de la República (FGR), puso en marcha un micrositio dirigido principalmente a turistas nacionales y extranjeros, para orientar, atender denuncias e iniciar investigaciones ante la comisión de cualquier delito federal, en el marco del Mundial de Futbol 2026, que arranca el próximo jueves.

A través del link https://fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026, que aparece en el portal web de la FGR, los visitantes podrán consultar información útil de derechos y obligaciones de los extranjeros, así como el número de emergencia.

Con esta herramienta tecnológica, los turistas nacionales y extranjeros pueden iniciar su denuncia en línea, así como ubicar las oficinas de la FGR más cercanas en la ciudad donde se encuentren y el directorio con números telefónicos del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC) donde se proporciona ayuda las 24 horas, los 365 días del año.

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En un comunicado, la FGR afirmó que otra opción digital que se muestra en las postales es escanear el código QR de Información de las Oficinas Centrales de Ventanilla Única de Atención.

Aseguró que el micrositio está diseñado para facilitar las denuncias de las víctimas de cualquier delito federal, por lo que invitó a los turistas extranjeros a dar clic en el banner para localizar el domicilio o número de contacto de su embajada o llamar al 911 en caso de emergencia.

La FGR aseguró que la prioridad es la seguridad y mantiene atención especial en las sedes mundialistas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para recibir, de manera presencial o virtual, a las personas que necesiten orientación o deseen presentar una denuncia.

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Indicó que en la capital del país, para denunciar de manera presencial, el mapa digital muestra la dirección de la FGR en Dr. Lucio 135, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, o en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En tanto, en la capital tapatía las oficinas se encuentran en Avenida 16 de septiembre 591, Mexicaltzingo, o en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla.

Mientras que en Monterrey, la sede de la FGR está en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, km. 14.5, colonia Nueva Castilla, municipio de General Escobedo, o en el Módulo del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo.

No obstante, recordó, la Fiscalía General de la República cuenta con sedes en las 32 entidades del país.

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