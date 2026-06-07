La propuesta del gobierno federal para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), una de las principales exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha encendido alertas entre especialistas en educación, quienes advierten que ceder será reabrir espacios a prácticas discrecionales en la asignación de plazas, promociones y cambios de adscripción.

Durante las negociaciones con la CNTE, los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y Educación Pública, Mario Delgado, así como el director general del ISSSTE, Martí Batres, presentaron una ruta de trabajo para sustituir a la Usicamm por un nuevo esquema de ingreso, promoción y reconocimiento docente.

El planteamiento contempla instalar el próximo 15 de junio una mesa plural encargada de elaborar una iniciativa de reforma para sustituir al organismo.

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La CNTE ha sostenido que la Usicamm mantiene mecanismos de evaluación y asignación de plazas que generan inequidades, afectan derechos laborales y dificultan la movilidad de los docentes. Por ello, su desaparición forma parte de las demandas centrales del movimiento magisterial.

Sin embargo, el coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y académico de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, advierte que la propuesta impulsada por la CNTE apunta a regresar al esquema de comisiones mixtas que operó antes de las reformas educativas de los últimos años.

Según explica, ese modelo terminó siendo controlado por las estructuras sindicales y permitió decisiones discrecionales en la asignación de plazas y ascensos.

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“Ellos quieren desaparecer el organismo y regresar a un mecanismo antiguo, previo incluso a la reforma de [Enrique] Peña Nieto, que se conoce como comisiones mixtas. Esto es grave porque en el pasado estas comisiones estaban formadas supuestamente por autoridad y por gente del sindicato, por gente del SNTE, pero en realidad eran comisiones totalmente dominadas por el sindicato”, señala.

El especialista sostiene que, aunque la Usicamm presenta deficiencias y requiere cambios, la discusión de fondo debe centrarse en las reglas que sustituirán al organismo y en la capacidad del nuevo modelo para garantizar procesos transparentes, verificables y libres de discrecionalidad.

La preocupación, advierte, es que una eventual desaparición de la Usicamm sin mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas termine por reinstalar prácticas que durante décadas fueron cuestionadas por favorecer intereses sindicales o políticos por encima de criterios públicos para el ingreso y la promoción del personal docente.

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La Usicamm, que reemplazó por completo al Servicio Profesional Docente implementado durante el gobierno de Enrique Peña, nació en septiembre de 2019, bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como un órgano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargado de administrar los procesos de selección, asignación de plazas, ascensos y cambios de centro de trabajo para los maestros del sistema público.

Desde 2025, la SEP anunció la eliminación de la Usicamm “para dar paso a un sistema más justo y transparente para la admisión, promoción y reconocimiento de los maestros”. Desde ese entonces y hasta el momento, la movilidad docente se realiza priorizando la antigüedad y tres elementos clave: eventos públicos presenciales para la asignación de plazas, poner a disposición las vacantes disponibles y la proximidad de los maestros a sus comunidades de origen.

Dice Erik Avilés, presidente de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, que la Usicamm nació viciada porque su diseño operativo acumuló fallas reales: plataformas inestables, criterios opacos, procesos lentos y una desconexión estructural con las condiciones laborales de las regiones más vulnerables del país.

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“Nadie en el campo técnico la defiende en su forma actual. Sin embargo, una cosa es reformar un organismo deficiente y otra, muy distinta, desmantelarlo sin una arquitectura de reemplazo que garantice lo que hoy se destruye: la barrera institucional entre la plaza pública y el mercado sindical-político de favores”, menciona.

Considera que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, promulgada hace siete años, nació como una concesión al gremio: eliminó la evaluación punitiva de la reforma peñista pero no construyó, en su lugar, un sistema robusto de mérito.

“El resultado fue un organismo que combina lo peor de los dos modelos anteriores: mantiene la burocracia evaluativa sin su rigor, conserva la forma de los concursos sin sus garantías de imparcialidad y delega a las unidades estatales funciones críticas sin definir con precisión sus mecanismos de gobernanza, sus controles de transparencia ni sus responsabilidades frente a los ciudadanos”, argumenta.

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Resalta que el peor escenario posible no es que la Usicamm desaparezca, sino que lo haga sin que nada riguroso la reemplace.

“Si la nueva ley no establece con precisión quirúrgica los mecanismos de selección, los criterios de mérito, los canales de impugnación y los organismos de supervisión ciudadana independientes, lo que se habrá producido es una abrogación en beneficio de los mismos actores que convirtieron el sistema previo a 2013 en un mercado de plazas.

“La historia educativa de México tiene una memoria muy clara al respecto: cuando el sindicato controla el ingreso, controla la lealtad; cuando controla la lealtad, controla el voto. Las plazas docentes no son sólo derechos laborales: son instrumentos de movilización política, y en estados como Michoacán, esa instrumentalización es un hecho cotidiano y documentado”, alerta.

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Advierte que la ausencia de reglas claras de transparencia, supervisión y rendición de cuentas en el esquema que sustituya a la Usicamm es un riesgo, porque es la condición exacta que históricamente ha alimentado el tráfico de plazas en México.

“Sin un andamiaje normativo la puerta que se abre conduce al mercado negro de claves presupuestales, donde una plaza con goce de sueldo se cotiza, se hereda, se vende o se intercambia por favores inconfesables”, puntualiza.

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cdm