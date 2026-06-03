El gobierno federal entregó este miércoles a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) una propuesta formal para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales demandas del magisterio disidente, aunque sigue sin concretarse la exigencia central de la organización de sostener una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El documento, firmado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, plantea una ruta de trabajo para construir un nuevo esquema de ingreso, promoción y reconocimiento docente que garantice transparencia, respeto a los derechos laborales y combate a la corrupción.

La propuesta establece que el próximo 15 de junio se instalará una mesa plural para elaborar una iniciativa de reforma que sustituya a la USICAMM.

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Posteriormente, del 16 de junio al 20 de julio se realizará un diagnóstico de la situación actual, que incluirá el análisis del marco jurídico previo a la reforma educativa de 2013, la revisión de los artículos 3° y 123 constitucionales, los derechos laborales, los mecanismos de promoción e ingreso, el escalafón, la transparencia, la bilateralidad y la formación continua.

El calendario contempla además la elaboración del proyecto de iniciativa entre el 21 de julio y el 17 de agosto, seguida de una consulta democrática al magisterio del 18 al 31 de agosto.

El gobierno federal plantea presentar la iniciativa ante el Congreso de la Unión el 14 de septiembre.

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En el texto, las autoridades recuerdan que la desaparición de la USICAMM forma parte de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteran su disposición para construir acuerdos mediante el diálogo.

“Les reiteramos nuestra disposición para concretar la desaparición de la USICAMM y les formulamos un respetuoso llamado para continuar en la construcción de acuerdos por la vía del diálogo”, señala el documento.

La entrega de la propuesta ocurrió durante la reunión entre integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y funcionarios federales en la Secretaría de Gobernación.

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Sin embargo, al término del encuentro, dirigentes de la Coordinadora señalaron que no hubo avances en su principal exigencia: la instalación de una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien consideran la única funcionaria con capacidad para responder de fondo a las demandas centrales del movimiento, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

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