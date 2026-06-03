Ante las marchas y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) calculó pérdidas económicas de 405 millones 470 mil pesos.

En un comunicado, informó que las afectaciones del plantón instalado desde el 25 de mayo al 3 de junio ascienden a 355 millones 770 mil pesos. Sin embargo, a esto se le suman 49 millones 700 mil pesos de pérdida económica por la marcha del 1 de junio.

“El comercio formal está pagando una factura cada vez más alta. Tenemos registradas 4,091 unidades económicas directamente afectadas, que han visto disminuir la afluencia de clientes, reducir sus ventas, enfrentar dificultades para el abastecimiento de mercancías y registrar complicaciones en la movilidad de sus colaboradores”, afirmó el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

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El líder empresarial también condenó los actos de violencia, vandalismo y desestabilización social registrados en el corredor Reforma - Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Desde Canaco CDMX rechazamos categóricamente los intentos por derribar las vallas de protección instaladas en los accesos al Zócalo capitalino sobre la calle 20 de Noviembre, así como los daños ocasionados a la infraestructura pública y privada.

“Resulta inadmisible que una manifestación derive en hechos delictivos como el rompimiento de cristales en las instalaciones de la Torre Bienestar, el vandalismo contra una grúa de la policía y el intento de retención ilegal de un camión recolector de basura”, agregó.

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Advirtió que este tipo de actos rebasan el derecho a la libre manifestación y atentan contra la seguridad de ciudadanos, trabajadores, visitantes y comerciantes, además de generar daños al patrimonio público y privado de la capital.

Finalmente, Gutiérrez Camposeco hizo un llamado urgente a los gobiernos federal y de la Ciudad de México para aplicar la ley y el libre tránsito de personas.

“Es indispensable activar de manera inmediata los protocolos de orden público necesarios para detener los actos vandálicos, liberar las vías de comunicación, proteger las fuentes de empleo y devolver condiciones de certeza a la actividad económica de nuestra ciudad. La Ciudad de México necesita orden, legalidad y seguridad para seguir siendo el motor económico del país”, afirmó.

LL