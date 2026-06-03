A nueve días de que inicie el Mundial de Futbol 2026 y tras una reunión que se prolongó por casi cuatro horas con funcionarios federales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que regresará este miércoles a una nueva mesa de negociación para conocer la respuesta del gobierno a sus principales exigencias, entre ellas una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Usicamm y la derogación de la reforma educativa.

Las autoridades federales se comprometieron a responder este miércoles a las 10 de la mañana si existe una ruta para atender las demandas centrales del magisterio y si habrá una reunión con la Mandataria.

La mesa de este martes fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, además de subsecretarios y otros funcionarios.

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Al término del encuentro, los dirigentes de la CNTE señalaron que no hubo avances sustanciales y que continúa sin definirse una fecha para una reunión con la Presidenta.

“Hoy venimos con la exigencia de que la mesa de negociación tiene que establecerse con la Presidenta. Vivimos en un país presidencialista y la última palabra la dice la Ejecutiva. Hoy venimos por respuestas concretas”, señalaron los representantes magisteriales.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, explicó que la Asamblea Nacional Representativa mandató a la Comisión Nacional Única de Negociación acudir a la mesa para exigir una agenda formal con Claudia Sheinbaum.

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Detalló que tras varias horas de interlocución con los funcionarios federales no se obtuvo una respuesta sobre cuándo podría concretarse un encuentro.

“Hoy, después de 18 meses, seguimos sin agenda con la Presidenta de la República. Informamos al pueblo de México que sigue la cerrazón y que no hay respuesta para una mesa donde se atiendan las demandas centrales de la CNTE”, afirmó.