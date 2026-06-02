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“No vamos a aguantar hasta el 10 de junio, el plantón debe levantarse hoy”, sentenció Gerardo López Becerra, presidente de ConComercio Pequeño, tras los bloqueos en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
En ese sentido, calculó que un negocio, para solventar sus gastos operativos de un día, debe vender en promedio 15 mil pesos, por lo que el plantón no puede continuar durante más tiempo.
En conferencia de prensa, explicó que los comercios de la zona están en la incertidumbre, por lo que pidieron a las autoridades locales entablar una mesa de diálogo efectiva con los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
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“No estamos hablando de una confrontación violenta con los maestros, estamos hablando de un diálogo efectivo y activo”, reiteró desde el salón Tenampa en Garibaldi.
Añadió que no es posible que la CNTE haya anunciado el plantón con anticipación y que las autoridades no hayan atendido ese tema.
Agregó que el impacto en los negocios del Centro Histórico ha sido muy duro, ya que los comercios al interior del cerco han tenido pérdidas del 90 o 100 por ciento en sus ventas, mientras que los ubicados en la zona aledaña un promedio de 60 por ciento menos.
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Respecto a los comerciantes joyeros que se manifestaron en Eje Central y avenida Juárez exigiendo la reapertura de la zona, indicó que esa no es la idea.
“No se trata de que empecemos a canibalizar los derechos de unos contra los de otros, pero para que eso no suceda tiene que haber un diálogo efectivo, no imposición”.
En tanto, el presidente de empresarios de Plaza Garibaldi, Raziel González, refirió que las autoridades se deben enfocar, no sólo en entablar mesas de diálogo con los manifestantes de la CNTE, sino ofrecer alternativas viales a las personas que visiten el Centro Histórico.
“Eso le pediríamos al gobierno, para que toda la gente se sienta escuchada y segura”, subrayó.
vr/cr
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