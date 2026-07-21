Este domingo 19 de junio millones de aficiones vivieron el final de la Copa del Mundo 2026, con el partido entre Argentina y España en el Estadio de Nueva York, donde la Furia Roja se llevó la victoria tras un gol de Ferran Torres en tiempos extra.

La expectativa ante el resultado del último encuentro del torneo tuvo un alcance global. Aunque la mayoría de los aficionados fue testigo del campeonato de España desde casa, otros tuvieron que recibir actualizaciones desde el aire.

A las pocas horas de finalizar el encuentro, diversos usuarios compartieron en redes sus reacciones. En medio de las celebraciones y lamentos, una grabación sobre un avión en pleno vuelo se viralizó, generando un sinfín de respuestas.

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España levantando la Copa del Mundo 2026 (19/07/2026). Foto: AP

Broma de piloto español en pleno vuelo se viraliza

El momento ocurrió durante un vuelo, donde viajaban diversos aficionados argentinos. "Ha sido un partido muy disputado hasta el final con prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo, pero la final del Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno", dijo el piloto español desde la cabina.

Tras unos segundos en silencio, el piloto soltó el anuncio que todos esperaban. "Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos", lanzó. Segundos después, la aeronave se inundó en eufóricos gritos, aplausos y porras para celebrar al equipo albiceleste.

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No obstante, un segundo video difundido en redes muestra la reacción de los aficionados argentinos ante la verdad. "Argentina es subcampeona... España ha ganado el Mundial", soltó el piloto sin más, dejando un silencio sepulcral al interior del avión. Al poco tiempo la broma se viralizó en redes, desatando todo tipo de reacciones.

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El video, publicado por la usuaria @williermina, reúne en la plataforma de TikTok más de 14 millones de reproducciones. "En vez de festejar se puso a boludear el piloto", escribió la aficionada argentina. Algunos de los comentarios más populares fueron:

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"Que bien me cae ese piloto".

"Primero, el piloto es un crack, segundo Argentina".

"JAJAJA ese piloto merece una medalla".

"No sé quién es el piloto, pero quiero que le suban el sueldo ya ".

"Lección aprendida: los mensajes, igual que los partidos, hay que esperar a que terminen".

Finalmente, otro video, compartido por la creadora de contenido argentina Priscila Mora, muestra como terminó la escena. A pesar de no haberse llevado el título, los pasajeros argentinos a bordo comenzaron a lanzar porras. "¡Argentina!, ¡Argentina!", se escuchaba.

@priimoraa EN 2022 GANAMOS Y ME FUI A ESPAÑA. ERA CÁBALA NO MUFA ♬ sonido original - Prii Moraa

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