El día más esperado de la semana para conseguir los ingredientes más frescos ya está aquí. Este martes 21 de julio, Walmart activa sus ofertas de Martes de Frescura con precios especiales en una gran variedad de productos del campo, cortes de carne, aves y pescados.

Para que le saques el máximo provecho a tu dinero sin sacrificar calidad, reunimos las rebajas más destacadas y las oportunidades imperdibles disponibles solo por hoy. ¡Toma nota y arma tu lista de compras antes de que se agoten!

Las promociones especiales en Walmart HOY, 21 de julio

Ofertas en frutas y verduras

Ofertas en carnes, pollo y pescados

Artículos para el hogar