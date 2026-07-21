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El día más esperado de la semana para conseguir los ingredientes más frescos ya está aquí. Este martes 21 de julio, Walmart activa sus ofertas de Martes de Frescura con precios especiales en una gran variedad de productos del campo, cortes de carne, aves y pescados.
Para que le saques el máximo provecho a tu dinero sin sacrificar calidad, reunimos las rebajas más destacadas y las oportunidades imperdibles disponibles solo por hoy. ¡Toma nota y arma tu lista de compras antes de que se agoten!
Las promociones especiales en Walmart HOY, 21 de julio
Ofertas en frutas y verduras
- Jitomate saladet por kilo: $16.00
- Cerezas 454 g: $49.00
- Ensalada Mediterránea Marketside 230 GR: $49.00
- Manzana Granny Smith Marketside en bolsa: $38.00
- Mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos 200 g: $49.00
Ofertas en carnes, pollo y pescados
- Arrachera de res Marketside marinada: $180.00 kg
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $98.00
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $185.00 kg
- Alitas de pollo adobadas por kg: $79.00
- Chorizo de cerdo Marketside alemán 500 g: $99.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $109.00/kg
Artículos para el hogar
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