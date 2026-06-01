La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que este 1 de junio dará inicio a una huelga nacional con una movilización en la Ciudad de México, la cual partirá desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

La concentración está convocada para las 9:00 de la mañana y se espera la participación de cientos de docentes que exigirán a las autoridades federales atención a sus demandas bajo la consigna: “La Huelga Nacional ha comenzado”.

¿Qué calles estarán cerradas?

Debido al recorrido de los manifestantes, se prevén cierres parciales y totales, así como afectaciones a la circulación en algunas de las principales vialidades de la capital.

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Las calles y avenidas que podrían registrar mayores complicaciones son:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas (en cruces cercanos)

Avenida 5 de Mayo

Calles del Centro Histórico

Circuito Plaza de la Constitución (Zócalo)

Además, conforme avance el contingente, podrían implementarse cortes temporales y restricciones en vialidades aledañas.

Zonas con mayores afectaciones

Las autoridades prevén que las principales complicaciones viales se concentren en:

Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Paseo de la Reforma

Alameda Central

Palacio de Bellas Artes

Centro Histórico

Zócalo de la Ciudad de México

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Por ello, automovilistas y usuarios del transporte público podrían enfrentar retrasos durante gran parte de la mañana y el mediodía.

Alternativas viales recomendadas

Ante las afectaciones previstas, se recomienda evitar el corredor Reforma-Centro Histórico y utilizar vías alternas como:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Viaducto Miguel Alemán

Las autoridades también sugieren anticipar traslados y mantenerse atentos a los reportes de tránsito para conocer posibles modificaciones en la ruta de la movilización.

LL