Metrópoli | 01-06-26 | 08:59 | Actualizada | 01-06-26 | 08:59 |

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () anunció que este 1 de junio dará inicio a una huelga nacional con una movilización en la Ciudad de México, la cual partirá desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

La concentración está convocada para las 9:00 de la mañana y se espera la participación de cientos de docentes que exigirán a las autoridades federales atención a sus demandas bajo la consigna: “La Huelga Nacional ha comenzado”.

¿Qué calles estarán cerradas?

Debido al recorrido de los manifestantes, se prevén cierres parciales y totales, así como afectaciones a la circulación en algunas de las principales vialidades de la capital.

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Las calles y avenidas que podrían registrar mayores complicaciones son:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas (en cruces cercanos)
  • Avenida 5 de Mayo
  • Calles del Centro Histórico
  • Circuito Plaza de la Constitución (Zócalo)

Además, conforme avance el contingente, podrían implementarse cortes temporales y restricciones en vialidades aledañas.

Zonas con mayores afectaciones

Las autoridades prevén que las principales complicaciones viales se concentren en:

  • Ángel de la Independencia
  • Glorieta del Ahuehuete
  • Paseo de la Reforma
  • Alameda Central
  • Palacio de Bellas Artes
  • Centro Histórico
  • Zócalo de la Ciudad de México

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Por ello, automovilistas y usuarios del transporte público podrían enfrentar retrasos durante gran parte de la mañana y el mediodía.

Alternativas viales recomendadas

Ante las afectaciones previstas, se recomienda evitar el corredor Reforma-Centro Histórico y utilizar vías alternas como:

  • Circuito Interior
  • Avenida Chapultepec
  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • José María Izazaga
  • Viaducto Miguel Alemán

Las autoridades también sugieren anticipar traslados y mantenerse atentos a los reportes de tránsito para conocer posibles modificaciones en la ruta de la movilización.

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