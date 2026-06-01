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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que este 1 de junio dará inicio a una huelga nacional con una movilización en la Ciudad de México, la cual partirá desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.
La concentración está convocada para las 9:00 de la mañana y se espera la participación de cientos de docentes que exigirán a las autoridades federales atención a sus demandas bajo la consigna: “La Huelga Nacional ha comenzado”.
¿Qué calles estarán cerradas?
Debido al recorrido de los manifestantes, se prevén cierres parciales y totales, así como afectaciones a la circulación en algunas de las principales vialidades de la capital.
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Las calles y avenidas que podrían registrar mayores complicaciones son:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas (en cruces cercanos)
- Avenida 5 de Mayo
- Calles del Centro Histórico
- Circuito Plaza de la Constitución (Zócalo)
Además, conforme avance el contingente, podrían implementarse cortes temporales y restricciones en vialidades aledañas.
Zonas con mayores afectaciones
Las autoridades prevén que las principales complicaciones viales se concentren en:
- Ángel de la Independencia
- Glorieta del Ahuehuete
- Paseo de la Reforma
- Alameda Central
- Palacio de Bellas Artes
- Centro Histórico
- Zócalo de la Ciudad de México
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Por ello, automovilistas y usuarios del transporte público podrían enfrentar retrasos durante gran parte de la mañana y el mediodía.
Alternativas viales recomendadas
Ante las afectaciones previstas, se recomienda evitar el corredor Reforma-Centro Histórico y utilizar vías alternas como:
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- Fray Servando Teresa de Mier
- José María Izazaga
- Viaducto Miguel Alemán
Las autoridades también sugieren anticipar traslados y mantenerse atentos a los reportes de tránsito para conocer posibles modificaciones en la ruta de la movilización.
LL
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