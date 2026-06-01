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Tepotzotlán, Méx.- En demanda de la reapertura de restaurantes clausurados y el cese a presuntos actos de corrupción en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), transportistas de Tamexun mantienen un bloqueo sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México.
A través de un video, Manuel Mendoza, dirigente de Tamexun, informó que los establecimientos intervenidos durante un operativo de la Fiscalía continúan cerrados.
“El gobierno no nos ha cumplido, los restaurantes siguen cerrados, los clausuró la Fiscalía del Estado y siguen cerrados”, declaró.
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El dirigente señaló que algunos negocios obtuvieron autorización para reabrir tras el pago de dinero.
“Liberaron otros que no estaban con nosotros, pero hubo billete de por medio; de mínimo están hablando de medio millón y no hay dinero”, afirmó.
Mendoza también señaló presuntas extorsiones por parte de corporaciones municipales en distintos municipios del Valle de México.
“Aparte, siguen las extorsiones por parte de los policías municipales en Izcalli; en varios municipios, Tultitlán, Coacalco, siguen las extorsiones”, dijo.
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Durante el mensaje, el dirigente pidió atención de las autoridades federales y estatales.
“Confiamos en nuestros políticos para que nos resuelvan los problemas que ellos mismos nos ocasionan”, expresó.
mahc/LL
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