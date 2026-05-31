Metrópoli | 31-05-26 | 19:04 | Actualizada | 31-05-26 | 19:04 |

La alcaldía Coyoacán realizó trabajos de rehabilitación en el de la demarcación para recuperar su resplandor y contar con espacios ordenados, limpios y renovados, no solo para recibir a visitantes durante el , sino con obra que perdura para las y los vecinos de la demarcación.

Al respecto, el alcalde Giovani Gutiérrez recorrió los trabajos realizados y sostuvo que estas acciones se realizan con recursos públicos: “Nadie les regala nada, son sus propios impuestos los que aquí se ven reflejados, por eso los convocamos a que nos visiten, a que cuiden los jardines, a que vivan Coyoacán y nos ayuden a su preservación”.

Acompañado de directoras y directores generales, el alcalde supervisó estos trabajos y señaló que es un museo en su totalidad; por ello miles de personas lo visitan, “porque somos el epicentro cultural de la ”.

Renuevan jardines del Centro Histórico de Coyoacán. Foto: especial
Renuevan jardines del Centro Histórico de Coyoacán. Foto: especial

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Martha Elguea, directora general de Obras, dio a conocer los detalles e informó que estas acciones se suman también a un sinnúmero de trabajos, entre los que están el Palacio de Cortés, los arcos atriales, la capilla donde se casaron , las fuentes, el piso de piedra brasa, las piezas de cantera, así como el escudo de armas del pórtico principal.

En el Jardín Hidalgo se habilitaron 901 metros de barandales y se realizó una importante reforestación con más de 29 mil ejemplares de especies arbustivas, entre ellas lantana, mirto, salvia, maguey, agave, lirio azteca y tigridia, para fortalecer la imagen urbana y el patrimonio ambiental de la zona.

También se colocaron 178 metros cúbicos de tierra negra y 271 metros cúbicos de roca volcánica; además, se instalaron 115 luminarias para reforzar la seguridad y mejorar la visibilidad del espacio público.

Asimismo, se renivelaron 445 metros cuadrados de recinto y escalones, se rehabilitaron registros, 170 bancas tipo colonial y 24 botes de basura, además de la impermeabilización en el kiosco.

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También se realizaron trabajos en el , donde se rehabilitaron 41 postes de alumbrado y se sustituyeron luminarias dañadas. De igual forma, se efectuaron labores de limpieza, mantenimiento y pintura en bancas y elementos ornamentales para mejorar las condiciones de este punto de encuentro de las familias coyoacanenses.

Entre las acciones más relevantes destaca la restauración integral de la fuente de cantera y de la emblemática Fuente de los Coyotes. Adicionalmente, se colocaron 750 metros de barandales, se realizó una reforestación con más de 5 mil especies arbustivas y se rehabilitaron los botes de basura.

Renuevan jardines del Centro Histórico de Coyoacán. Foto: especial
Renuevan jardines del Centro Histórico de Coyoacán. Foto: especial

mahc

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