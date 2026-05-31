El pleno del Congreso capitalino aprobó, por mayoría, cuatro dictámenes para reconocer formalmente a la nueva autoridad en materia de transparencia que sustituye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (Info CDMX).

En la última sesión del periodo ordinario, con 53 votos a favor y cinco en contra (del PRI y Movimiento Ciudadano), las y los legisladores locales expidieron dos leyes, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información, y además armonizaron otros 32 ordenamientos.

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Entre otras cosas, las nuevas leyes precisan que la autoridad garante local en materia de transparencia será un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General que tendrá autonomía técnica y operativa.

Se precisa que será la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien expedirá el decreto de creación de este nuevo órgano desconcentrado. Asimismo, se precisa que el Info CDMX deberá transferir, en un plazo máximo de 180 hábiles tras la creación del nuevo órgano, la totalidad de sus bienes muebles, recursos materiales, registros, plataformas tecnológicas, sistemas electrónicos, bases de datos, acervos documentales, archivísticos y demás información bajo su resguardo, garantizando en todo momento su integridad, autenticidad, disponibilidad, trazabilidad y confidencialidad.

“Las normas relativas a las funciones encomendadas al Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a que se refiere el presente Decreto entrarán en vigor una vez que comience su funcionamiento, por lo que, a partir de ese momento, se entenderán formalmente extintas las funciones del ente público que ejercía atribuciones en materia de transparencia, acceso a la información pública en la Ciudad de México”, especifica el dictamen.

Los nuevos ordenamientos señalan, entre otras cosas, que la información clasificada podrá permanecer con este carácter por un período de hasta cinco años, misma que podría ampliarse por un período adicional de cinco años.

Se crea un subsistema de transparencia que estará integrado por un comité, que podrá impulsar acciones de coordinación entre sus integrantes para promover el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

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Se especifica que el Comité de Transparencia, entre otras tareas, tendrá acceso a información restringida, ya sea reservada o confidencial, con el fin de confirmar, modificar o revocar su clasificación, conforme a las disposiciones jurídicas que rigen el manejo y resguardo de la información.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso local, el morenista Víctor Hugo Romo, destacó que con este dictamen se reconoce expresamente a la nueva autoridad garante local, se armonizan procedimientos, se fortalecen las obligaciones de transparencia, se incorporan mecanismos de coordinación interinstitucional y se establecen reglas claras para la protección de datos personales, el manejo documental y la publicidad de la información pública.

“Con estas reformas se elimina la figura de comisionados, pleno y presidente del pleno, y en su lugar se integra un subsistema de transparencia compuesto por 11 autoridades garantes de órganos autónomos… Hoy sí acaba el Info, pero le decimos ‘hola’ al órgano garante de la Ciudad de México”, expuso.

El coordinador de los diputados locales del PAN, Andrés Atayde, defendió su voto a favor de estos dictámenes al argumentar que, si Morena ya decidió enfermar la materia, el papel del PAN debe ser conseguir el mejor medicamento posible.

“Se escucharon argumentos técnicos, se revisaron articulados y se incorporaron mejoras sustantivas. Eso abona a la salud democrática de este Congreso, que tanto necesitan los capitalinos. Estamos por aprobar mejores leyes, lo tengo que decir, que las enviadas originalmente por el Ejecutivo local. La intervención directa del PAN hace que la enfermedad nos pegue menos”, indicó.

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Tania Larios, del PRI, comentó que el nuevo órgano de transparencia no se transforma, sino que se subordina, por lo que “no podemos convalidar este retroceso histórico”, y recordó que está pendiente que se expida el decreto de creación del órgano desconcentrado de transparencia. Por lo anterior, la legisladora metió mociones suspensivas para que los dictámenes no fueran discutidos, pero todas fueron rechazadas.

Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, precisó que su voto fue en contra de estas propuestas porque esta es una homologación en términos simples que no abona en mejorar la garantía de acceso a la información, rendición de cuentas y la protección de datos personales; “por eso Movimiento Ciudadano va a votar en contra de estos dictámenes”.

mahc