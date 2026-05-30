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La mañana de este sábado, un motociclista perdió la vida luego de que aparentemente se impactó de frente contra un poste en la salida a Pachuca, perímetro de la alcaldía Gustavo A. Madero.
El motociclista quedó a la orilla del puente de avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Santa Isabel Tola.
Tras el reporte por el incidente, paramédicos se trasladaron al lugar y tras revisar al motociclista, confirmaron que ya había fallecido.
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La motocicleta presentaba los daños por el impacto contra la estructura metálica.
El cuerpo fue retirado y trasladado al anfiteatro local, mientras que de los hechos se dio parte a un agente del Ministerio Público.
afcl
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