La mañana de este sábado, un motociclista perdió la vida luego de que aparentemente se impactó de frente contra un poste en la salida a Pachuca, perímetro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El motociclista quedó a la orilla del puente de avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Santa Isabel Tola.

Tras el reporte por el incidente, paramédicos se trasladaron al lugar y tras revisar al motociclista, confirmaron que ya había fallecido.

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La motocicleta presentaba los daños por el impacto contra la estructura metálica.

El cuerpo fue retirado y trasladado al anfiteatro local, mientras que de los hechos se dio parte a un agente del Ministerio Público.

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afcl