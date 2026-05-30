La Secretaría de Economía entregó anoche 24 premios por hasta 250 mil pesos en el marco de la edición Monterrey del InnovaFest 2026.

Los ganadores del Premio a la Innovación Mexicana fueron evaluados por su nivel de innovación, viabilidad, impacto, sostenibilidad y claridad.

Para esta edición, se registraron un total de 2 mil 911 proyectos, de los cuales resultaron ganadores ocho en etapa temprana y fueron premiados con 150 mil pesos cada uno.

Ocho más en etapa avanzada fueron reconocidos con 250 mil pesos cada uno, mientras ocho proyectos sobresalientes recibirán premios en especie y capacitación.

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Los proyectos distinguidos son de los campos de la salud, biotecnología, inteligencia artificial, transición energética, sostenibilidad ambiental, industria y manufactura avanzada, economía circular y agricultura de precisión.

Acelerar la innovación, clave para aumentar la riqueza nacional

Al entregar los premios, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que los innovadores del país requieren respaldo e impulso, debido a que la única posibilidad de aumentar la riqueza nacional es acelerando la innovación en México.

Explicó que InnovaFest es un sistema que, con apoyo de aliados estratégicos del sector privado, fondea e impulsa proyectos con potencial de generar desarrollo en el país.

Recordó que, tras la celebración en Monterrey, este año habrá ediciones del InnovaFest en Querétaro, Guadalajara, Mérida y Cuernavaca. “El fin último es que la innovación gane terreno y velocidad”, apuntó el también excanciller.

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En la edición celebrada anoche en la capital regia, participaron estudiantes, investigadores y desarrolladores tecnológicos provenientes de entidades como Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí.

El evento contó con 91 stands de exhibición, mesas de trabajo entre fondos de inversión e inversionistas con startups y empresas.

Los emprendedores expusieron soluciones enfocadas en salud, sostenibilidad, inteligencia artificial, biotecnología y tecnología industrial, buscando oportunidades de financiamiento, mentoría y aceleración comercial.

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InnovaFest Monterrey se celebró con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León. Al cierre del evento, el gobernador Samuel García entregó a su homólogo de Querétaro, Mauricio Kuri, la estafeta para ser sede del próximo InnovaFest en agosto próximo.

Como aliados estratégicos del InnovaFest participaron Bimbo, Bitso, Laureate UVM/Unitec, Clip, Heineken, Viva Aerobús, Airbnb, Concamin, Deacero, Grupo Modelo, Hisense, Caintra, Canieti, Cemex, Afflux, Fundación Televisa, Kapital Grupo Financiero, Konfio, Meta, Saptiva, Vitro, Wabi, Stori, Tala, Bat, Visa y la Federación Mexicana de Futbol.

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