El gobierno federal apoyará con capital de riesgo, proyectos de innovación tecnológica de alto impacto que incluyan la inteligencia artificial para contribuir al desarrollo económico del país como parte del Plan México.

Así lo anunciaron los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, y de Economía, Marcelo Ebrard, durante la presentación de la convocatoria del Programa Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México.

Durante el evento, el director de Nafin-Bancomext, Roberto Lazzeri, hizo el relanzamiento del Fondo de Fondos con una capitalización de 4 mil millones de pesos que servirán para apoyar los nuevos proyectos en línea con el Plan México.

Ebrard explicó que, con el nuevo programa diseñado por la banca de desarrollo, se trata de resolver el problema de muchas empresas con gran capacidad de innovación, pero sin capital de riesgo o financiamiento externo, con la aportación temporal de recursos.

“Es una buena noticia para resolverlo porque el ritmo de la innovación crecerá al tener capital de riesgo”, afirmó.

Como ejemplos, mencionó que está dirigido a emprendedores que elaboren nueva tecnología para semiconductores, para combatir el cáncer, inmunodepresores para los trasplantes, manufacturas para el desarrollo de drones, entre otros.

Son proyectos que necesitan escalar su presencia para competir con otros países, como los generados por la industria aeronáutica naciente y la biotecnología, expuso.

Por su parte, Roberto Lazzeri dijo que se pretende cerrar la brecha del financiamiento y crear condiciones con el Estado como socio estratégico del sector productivo.

“Vamos a respaldar a los que decidan arriesgarse, pero carecen de financiamiento, generen empleo y aumenten la productividad”, manifestó.

Indicó que movilizarán capital público y privado con reglas claras y estándares muy rigurosos para apoyar a empresas mexicanas que surjan de esa iniciativa ciudadana con proyectos viables.

Selección de proyectos

Por su parte, la nueva directora del Fondo de Fondos, Liliana Reyes Castrejón, explicó los pasos para poder ser candidato del nuevo programa.

“El Fondo de Fondos está listo para ser el brazo de inversión del Plan México”, expresó ante el presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), Pablo Coballasi.

Reyes aseguró que se tiene una oportunidad histórica para fortalecer el financiamiento de proyectos en empresas de alto valor con el relanzamiento con una capitalización de 4 mil millones de pesos.

Para aplicar, indicó que se tiene que seguir un proceso riguroso e institucional de seis pasos: enviar la solicitud a través de la plataforma que diseñó la Agencia Digital.

Segundo, Validación jurídica y normativa del cumplimiento de requisitos formales y documentales; tercero, análisis técnico y sectorial a cargo de un comité especializado para identificar los proyectos con mayor potencial.

Cuarto, los proyectos preseleccionados serán remitidos al Fondo de Fondos para su análisis institucional; cinco, se hará la debida diligencia legal, financiera, tecnológica, operativa y de mercado.

Por último, se tomará la decisión de inversión bajo términos de mercado y estructuración del instrumento correspondiente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

