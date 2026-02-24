Más Información

Cuautitlán, Mex.- En un local comercial ubicado en un mercado de México fueron rescatados 162 animales y se hallaron 47 restos óseos de diversas especies, luego de un operativo de la en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).

La intervención de las autoridades ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre los en condiciones de hacinamiento y maltrato al interior del inmueble municipal.

Los agentes de la FGJEM implementaron un cateo en el lugar, acompañados de personal de CEPANAF y encontraron 162 animales, entre ellos 133 aves, 20 conejos, 4 cuyos, 2 perros, 2 gatos y 1 bovino que quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM); y en la Unidad de Control y Bienestar Animal Municipal recibieron atención médica veterinaria.

Catean y aseguran local del Mercado Cuautitlán México. Foto: Especial
“Además, se aseguraron 47 restos óseos entre los que se encontraban dientes, cráneos y huesos de diversas aves, mismos que fueron entregados al personal de la PROPAEM a fin de determinar la posible causa de muerte de estos animales”, precisó la Fiscalía mexiquense.

El local comercial ubicado al interior del Mercado de Cuautitlán México quedó asegurado por la FGJEM a fin de preservar los indicios localizados y continuar con las investigaciones.

vr/cr

