Más Información
Atacan a balazos a Nora Alicia Biebritch Duarte, presidenta municipal de Bacanora, Sonora; su hijo perdió la vida
A dos días del abatimiento de "El Mencho", Sheinbaum se reúne con embajador de EU; acude Defensa, Semar y Segob
"Una el martes y una el jueves"; Tatianol Plus, el tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio
Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa
Cuautitlán, Mex.- En un local comercial ubicado en un mercado de Cuautitlán México fueron rescatados 162 animales y se hallaron 47 restos óseos de diversas especies, luego de un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).
La intervención de las autoridades ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre los animales en condiciones de hacinamiento y maltrato al interior del inmueble municipal.
Los agentes de la FGJEM implementaron un cateo en el lugar, acompañados de personal de CEPANAF y encontraron 162 animales, entre ellos 133 aves, 20 conejos, 4 cuyos, 2 perros, 2 gatos y 1 bovino que quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM); y en la Unidad de Control y Bienestar Animal Municipal recibieron atención médica veterinaria.
Lee también Refuerzan operativos de seguridad en Los Reyes La Paz tras ataques a tiendas; despliegan vigilancia permanente
“Además, se aseguraron 47 restos óseos entre los que se encontraban dientes, cráneos y huesos de diversas aves, mismos que fueron entregados al personal de la PROPAEM a fin de determinar la posible causa de muerte de estos animales”, precisó la Fiscalía mexiquense.
El local comercial ubicado al interior del Mercado de Cuautitlán México quedó asegurado por la FGJEM a fin de preservar los indicios localizados y continuar con las investigaciones.
Congreso capitalino rinde homenaje a militares caídos tras operativo contra “El Mencho”; respaldan estrategia de seguridad federal
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]