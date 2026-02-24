Un niño de cuatro años de edad fue mordido en el rostro por el perro de la familia, por lo que fue trasladado de urgencia en una patrulla a un hospital en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los oficiales en campo sobre una persona herida por mordedura de pitbull en la colonia Lomas de Plateros.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, una mujer de 34 años informó que su perro había atacado a su hijo.

Lee también: Montadeudas, el ciberdelito más reportado en 2025 en CDMX; Policía cibernética emite recomendaciones preventivas

#TarjetaInformativa | Uniformados de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, tomaron de conocimiento y trasladaron a un hospital a un menor de edad que, al parecer, fue mordido por un perro, en la alcaldía @AlcaldiaAO.



La acción se llevó a cabo cuando los operadores del #C2 #Poniente,… pic.twitter.com/mmGD85KzyY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 24, 2026

Los oficiales solicitaron el apoyo de personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC debido a que en el domicilio había más perros, los cuales no permitían el paso.

Ante la emergencia, los oficiales subieron al menor a la patrulla y los trasladaron a un hospital, donde recibe la atención necesaria.

La SSC comunicó que la dueña de los dos caninos los entregó a la BVA, por lo que fueron llevados a sus instalaciones en Xochimilco, donde serán valorados y posteriormente puestos en adopción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr