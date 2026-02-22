La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a cinco personas señaladas como posibles responsables de exigir dinero en efectivo al conductor de un vehículo de transporte de carga, a cambio de no dañar su integridad física, tras fingir un percance vial en la alcaldía Álvaro Obregón. Detalló que se trata de un posible delito de extorsión en la modalidad de montachoques.

Se indicó que los hechos se dieron en Avenida Revolución, casi esquina con la calle Sofía, en la colonia Campestre, donde un ciudadano denunció que los tripulantes de tres vehículos que se encontraban metros adelante, le cerraron el paso y lo amenazaron con causarle daño a él y a su unidad de transporte de carga, por un supuesto choque.

SSC detiene a presuntos montachoques en Avenida Revolución. CDMX. Febrero 2026. Foto: Especial

En un comunicado, la dependencia indicó que el ciudadano además mencionó que le pedían entregar una suma de dinero en efectivo.

Explicó que los oficiales de la SSC se aproximaron a los sujetos, y al no acreditar el percance, ni querer llamar a su compañía de seguros, los cinco sujetos de 28, 31, 34, 38 y 40 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica.

La SSC indicó que les hallaron ocho teléfonos celulares, tres de ellos de alta gama, dinero en efectivo y aseguraron tres vehículos, uno balizado con cromática de taxi.

