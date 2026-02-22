Tapachula, Chiapas.- Agentes federales y estatales detuvieron a 15 personas presuntamente relacionadas a actividades criminales, y aseguraron un arsenal de armas de grueso calibre, droga y nueve vehículos durante un operativo simultáneo en diferentes puntos de Tapachula.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que como resultado de un despliegue táctico coordinado entre esta dependencia, la Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (SEMAR) lograron la detención de 15 personas que fueron identificadas conforme a los protocolos legales correspondientes como: Víctor “N”, Gabriel “N”, Iván “N”, Noé “N”, Moisés “N”, Jersoon “N”, Jhon “N”, Humberto “N”, Roberto “N”, Héctor “N”, Dáymel “N”, Francisco “N”, Diego “N”, David “N” y un menor de edad de identidad reservada.

Foto: SSP Chiapas

De igual forma aseguraron 15 armas largas, distintas dosis de estupefacientes, así como nueve vehículos de las marcas Nissan Frontier, Mazda CX-5, Jeep Rubicón, Toyota HEV XSE, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo con características de transporte público en modalidad de taxi, Toyota Camry, Ford Expedition y una motocicleta marca Italika, con posibles indicios de relación en hechos ilícitos.

Las personas detenidas y objetos como comprobación del ilícito quedaron a disposición de las autoridades competentes.

