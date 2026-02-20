San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de febrero.- Un operativo de desalojo en el punto conocido como Río Florido, en la carretera San Cristóbal-Palenque, donde un grupo de habitantes mantenían un bloqueo donde exigían cuotas de 50 a 200 pesos a automovilistas particulares y del transporte público, se saldó con al menos tres agentes de la Policía Municipal y Estatal heridos por disparos de armas de fuego de grueso calibre.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que se realizó el operativo en la carretera federal 199, donde un grupo de lugareños habían establecido un bloqueo. “Informo a los pobladores de Ocosingo que esta mañana un grupo de personas estaban extorsionando y obstaculizando las vías de comunicación condicionando el libre tránsito carretero”.

“Implementamos un operativo para liberar las vías y tenemos a compañeros policías heridos de bala por parte de estos agresores, que venían fuertemente armados, por lo que le he pedido a la Fiscalía General del Estado que se investigue a estos presuntos delincuentes que poseen armas de fuego y que se aplique todo el peso de la ley”, agregó.

Al momento del operativo circularon videos donde los agentes de la Policía Estatal y Municipal realizan el desalojo en el punto carretero, pero en ese momento, son agredidos con disparos de armas de fuego de alto calibre.

Los agentes piden refuerzos y aseguran que al menos dos agentes de la Policía Estatal han resultado heridos, así como uno de la Policía Municipal.

Un grupo de habitantes mantenían un bloqueo donde exigían cuotas de 50 a 200 pesos a automovilistas. Foto: Especial.

Exigen cuotas desde hace años

Desde el 2012 los habitantes de Río Florido, habían acostumbrado cerrar constantemente la vía federal, para exigir cuotas a los automovilistas, pero también estaban acostumbrados a secuestrar y quemar camiones de empresas como Coca Cola, Bimbo, Farmacias Guadalajara y otros.

En julio del 2019, los habitantes de Río Florido secuestraron un camión de una empresa de valores que llevaba 10 millones 952 pesos y otros 11 camiones de empresas que devolvieron, sin el dinero y sin mercancía, el 10 de agosto.

Como consecuencia de los bloqueos la empresa Cristóbal Colón y ADO suspendió sus corridas en ese tramo por donde se mueve el turismo nacional y extranjero que visita las zonas arqueológicas de Palenque, Toniná y otras.

“Atrás han quedado los tiempos en que se extorsionaba a los ciudadanos de bien que se levantan todos los días a trabajar y ganar el pan de cada día”, dijo el gobernador.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), organización en la que están aglutinados los habitantes de Río Florido, dieron a conocer en un comunicado: “Denunciamos los actos de represión en contra nuestra mientras nos encontrábamos realizando una actividad política a la altura del Ejido Río Florido, municipio de Ocosingo”.

