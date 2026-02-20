Apaseo el Alto. - Una balacera en un autolavado provocó la muerte de tres hombres la tarde de este jueves en la Zona Centro del municipio de Apaseo el Alto.

Dos víctimas fallecieron en el establecimiento y otra cuando recibía atención médica.

Poco después de las 16:30 horas de este 19 de febrero de 2026 se registró un ataque en el autolavado ubicado en la calle Nicolás Calvo casi esquina con la calle Independencia.

Las llamadas de auxilio al Sistema 911 generaron la movilización de unidades de Policía y paramédicos, quienes al arribar al negocio encontraron a dos personas fallecidas por disparos de arma de fuego y un hombre herido.

El lesionado fue trasladado al hospital comunitario de Apaseo el Alto, en donde perdió la vida en los momentos en que recibía atención médica.

Los oficiales realizaron un operativo de búsqueda de los responsables, que presuntamente huyeron en un vehículo.

En forma simultánea, elementos de Seguridad resguardaron la escena del crimen, mientras los peritos recopilaban indicios balísticos y especialistas forenses trasladaban los cuerpos a la sede central del Servicio Médico Forense de la Fiscalía estatal, en la ciudad de Guanajuato, para la necropsia e identificación legal.

