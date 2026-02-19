Más Información

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Pachuca.- Durante la revisión de un vehículo que circulaba sobre la carretera México-Pachuca, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, rescataron a tres personas que habían sidoy despojadas de sus pertenencias por sujetos que circulaban a bordo de una patrulla “pirata”.

Se indicó que dentro de los operativos de vigilancia que se realizan en carreteras federales y estatales, se intervino un vehículo a la altura de la localidad de Tepojaco, en el municipio de Tizayuca.

Se informó que en la unidad eran retenidos en contra de su voluntad dos hombres y una mujer, quienes refirieron haber sido víctimas de un .

Lee también

De acuerdo con los afectados, transitaban por la autopista y a la altura del kilómetro 48 los ocupantes de una unidad que portaba aditamentos luminosos de apariencia oficial, simulando una patrulla, los obligaron a detener su marcha.

Explicaron que fueron despojados de su vehículo, así como de teléfonos celulares, joyas y dinero por un monto de 7 mil 700 pesos, y posteriormente fueron retenidos en contra de su voluntad.

Los dos responsables de estos hechos fueron , mientras que las víctimas fueron puestas a salvo y recibieron acompañamiento institucional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]