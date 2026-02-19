Más Información
Pachuca.- Durante la revisión de un vehículo que circulaba sobre la carretera México-Pachuca, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, rescataron a tres personas que habían sido privadas de su libertad y despojadas de sus pertenencias por sujetos que circulaban a bordo de una patrulla “pirata”.
Se indicó que dentro de los operativos de vigilancia que se realizan en carreteras federales y estatales, se intervino un vehículo a la altura de la localidad de Tepojaco, en el municipio de Tizayuca.
Se informó que en la unidad eran retenidos en contra de su voluntad dos hombres y una mujer, quienes refirieron haber sido víctimas de un secuestro.
De acuerdo con los afectados, transitaban por la autopista y a la altura del kilómetro 48 los ocupantes de una unidad que portaba aditamentos luminosos de apariencia oficial, simulando una patrulla, los obligaron a detener su marcha.
Explicaron que fueron despojados de su vehículo, así como de teléfonos celulares, joyas y dinero por un monto de 7 mil 700 pesos, y posteriormente fueron retenidos en contra de su voluntad.
Los dos responsables de estos hechos fueron detenidos, mientras que las víctimas fueron puestas a salvo y recibieron acompañamiento institucional.
