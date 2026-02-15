Más Información

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Cruz Azul vs Tigres: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026, HOY 15 de febrero

Cruz Azul vs Tigres: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026, HOY 15 de febrero

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Culiacán, Sin.- En un operativo desplegado por la Policía Estatal Preventiva en el fraccionamiento Hacienda Residencial, fue rescata una pareja que se encontraban y se detuvo a una persona armada, por lo que el inmueble quedó bajo resguardo, en espera que se emita una orden de cateo.

Un reporte a las líneas de emergencia notificó que en una de las viviendas de la calle Molino, de dicho fraccionamiento se encontraba una persona retenida a la fuerza, sin que se dieran mayores características del hecho.

Los elementos estatales, con respaldo de personal militar pusieron en práctica un operativo en la zona, muy cerca de una plaza comercial y lograron rescatar a una mujer y un hombre y detuvieron a una persona que se presume que era la responsable de cuidarlos.

Lee también

Inmueble resguardado tras hallazgo de personas secuestradas (15/02/2026). Foto: Especial
Inmueble resguardado tras hallazgo de personas secuestradas (15/02/2026). Foto: Especial

El personal de seguridad, en forma inicial, localizó a una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, la cual había de sus captores, pero por presentare lesiones en su cuerpo y piernas, no había logrado su objetivo.

La persona que los cuidaba, al notar la presencia de policías y elementos del ejército, intentó ocultarse dentro del inmueble, donde se encontraba otra persona privada de su libertad y presuntamente se encontraron .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]