Culiacán, Sin.- En un operativo desplegado por la Policía Estatal Preventiva en el fraccionamiento Hacienda Residencial, fue rescata una pareja que se encontraban privados de su libertad y se detuvo a una persona armada, por lo que el inmueble quedó bajo resguardo, en espera que se emita una orden de cateo.

Un reporte a las líneas de emergencia notificó que en una de las viviendas de la calle Molino, de dicho fraccionamiento se encontraba una persona retenida a la fuerza, sin que se dieran mayores características del hecho.

Los elementos estatales, con respaldo de personal militar pusieron en práctica un operativo en la zona, muy cerca de una plaza comercial y lograron rescatar a una mujer y un hombre y detuvieron a una persona que se presume que era la responsable de cuidarlos.

Inmueble resguardado tras hallazgo de personas secuestradas (15/02/2026). Foto: Especial

El personal de seguridad, en forma inicial, localizó a una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, la cual había intentado huir de sus captores, pero por presentare lesiones en su cuerpo y piernas, no había logrado su objetivo.

La persona que los cuidaba, al notar la presencia de policías y elementos del ejército, intentó ocultarse dentro del inmueble, donde se encontraba otra persona privada de su libertad y presuntamente se encontraron armas, cargadores y explosivos.

