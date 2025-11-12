Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Culiacán, Sin.- En operativos desplegados por las fuerzas federales en los municipios de Culiacán y Concordia, se aseguraron 86 , armas automáticas, entre ellas un Barrett-50, cargadores abastecidos de diversos calibres y diversas dosis de drogas.

Las autoridades dieron a conocer que personal militar desplazados a la comunidad de Copala, en el municipio de Concordia, localizaron un total de 86 artefactos explosivos artesanales, los cuales fueron destruidos por personal de una de las células contra los artefactos explosivos, en una zona controlada.

En la capital del estado, en el sector habitacional de Alturas del Sur, elementos federales durante sus recorridos de seguridad, encontraron abandonadas tres , entre ellos un Barrett-50, tres cargadores, 20 cartuchos.

Artefactos explosivos caseros en Sinaloa (12/11/2025). Foto: Especial
Artefactos explosivos caseros en Sinaloa (12/11/2025). Foto: Especial

Lee también

También, se aseguró un vehículo con reporte de robo, 14 dosis de una hierba verde, con las características de la , 100 dosis de una sustancia granulada, con las características de la metanfetamina, por lo que todo lo encontrado fue turnado al agente del ministerio público federal.

En el mismo sector, en caminos de terracería, elementos militares en trabajos de reconocimiento aseguraron un fusil automáticos, un chaleco táctico, 400 gramos de una sustancia con las características de la marihuana, por lo que lo asegurado se turnó a la Fiscalía general de la República.

Aseguran armas largas y dosis de drogas en Sinaloa (12/11/2025). Foto: Especial
Aseguran armas largas y dosis de drogas en Sinaloa (12/11/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]