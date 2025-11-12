Culiacán, Sin.- En operativos desplegados por las fuerzas federales en los municipios de Culiacán y Concordia, se aseguraron 86 artefactos explosivos improvisados, armas automáticas, entre ellas un Barrett-50, cargadores abastecidos de diversos calibres y diversas dosis de drogas.

Las autoridades dieron a conocer que personal militar desplazados a la comunidad de Copala, en el municipio de Concordia, localizaron un total de 86 artefactos explosivos artesanales, los cuales fueron destruidos por personal de una de las células contra los artefactos explosivos, en una zona controlada.

En la capital del estado, en el sector habitacional de Alturas del Sur, elementos federales durante sus recorridos de seguridad, encontraron abandonadas tres fusiles automáticos, entre ellos un Barrett-50, tres cargadores, 20 cartuchos.

Artefactos explosivos caseros en Sinaloa (12/11/2025). Foto: Especial

También, se aseguró un vehículo con reporte de robo, 14 dosis de una hierba verde, con las características de la marihuana, 100 dosis de una sustancia granulada, con las características de la metanfetamina, por lo que todo lo encontrado fue turnado al agente del ministerio público federal.

En el mismo sector, en caminos de terracería, elementos militares en trabajos de reconocimiento aseguraron un fusil automáticos, un chaleco táctico, 400 gramos de una sustancia con las características de la marihuana, por lo que lo asegurado se turnó a la Fiscalía general de la República.

Aseguran armas largas y dosis de drogas en Sinaloa (12/11/2025). Foto: Especial

aov/cr