Gobierno de Trump revoca la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

Culiacán, Sin.- El Ejército y la Policía Estatal Preventiva en un patrullaje de vigilancia y reconocimiento terrestre en las cercanías de la sindicatura de Jesús María, al norte del Culiacán, se logró , a los que les aseguraron, seis fusiles automáticos, una ametralladora y dos aditamentos de lanzagranadas.

La Novena Zona Militar informó que en dicha acción se aseguraron 58 cargadores abastecidos, mil 800 cartuchos útiles, y siete vehículos, por lo que los detenidos, armas y el resto de objetos localizados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Armas aseguradas por el Ejército en Sinaloa (28/10/2025). Foto: Especial
En la comunicación, las autoridades militares dieron a conocer que las acciones desplegadas por las autoridades federales y estatales se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno derechos humanos.

Sobre las acciones realizadas en la sindicatura de Jesús María, en la parte norte de Culiacán, la Novena Zona Militar observó que las detenciones de las tres personas, se logró por los patrullajes que se efectúan en forma continua.

