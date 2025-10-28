Culiacán, Sin.- El Ejército y la Policía Estatal Preventiva en un patrullaje de vigilancia y reconocimiento terrestre en las cercanías de la sindicatura de Jesús María, al norte del Culiacán, se logró detener a tres civiles armados, a los que les aseguraron, seis fusiles automáticos, una ametralladora y dos aditamentos de lanzagranadas.

La Novena Zona Militar informó que en dicha acción se aseguraron 58 cargadores abastecidos, mil 800 cartuchos útiles, equipo táctico y siete vehículos, por lo que los detenidos, armas y el resto de objetos localizados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Armas aseguradas por el Ejército en Sinaloa (28/10/2025). Foto: Especial

En la comunicación, las autoridades militares dieron a conocer que las acciones desplegadas por las autoridades federales y estatales se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno derechos humanos.

Sobre las acciones realizadas en la sindicatura de Jesús María, en la parte norte de Culiacán, la Novena Zona Militar observó que las detenciones de las tres personas, se logró por los patrullajes que se efectúan en forma continua.

