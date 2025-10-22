Pachuca.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de M. V. O., quien fuera oficial mayor durante la administración de Omar Fayad, por el desvío de 116 millones de pesos de un seguro catastrófico contratado en 2021.

El pasado lunes, el gobernador Julio Menchaca Salazar dio a conocer que existía una denuncia judicializada por el presunto desvío de recursos correspondientes a un seguro contratado por 116 millones 62 mil pesos, destinado a la reparación de daños ocasionados por el huracán Grace.

Sin embargo, el mandatario advirtió que no existe evidencia de que se haya realizado trabajo alguno con dichos recursos.

Este día, la Procuraduría de Justicia informó que se ejecutó la orden de aprehensión por el delito de peculado agravado en contra de quien se desempeñó como oficial mayor.

De acuerdo con la información de la Procuraduría, los hechos que se imputan al exfuncionario ocurrieron el 30 de abril de 2021, en que solicitó recursos extraordinarios por 60 millones de pesos para renovar la póliza del seguro catastrófico.

Posteriormente, se celebró el contrato número 303/2021 con la empresa Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. Entre el 21 y 22 de agosto de 2021, Hidalgo fue afectado por el huracán Grace, por lo que se hizo uso del seguro, y la empresa antes mencionada realizó el pago de 116 millones 62 mil pesos por concepto de reparación del daño.

No obstante, se informó que no hay evidencia de que este recurso económico haya ingresado a las arcas del Gobierno de Hidalgo, ya que, de manera ilegal, el monto fue depositado en una cuenta bancaria de la empresa Logcom Trading Company, S.A. de C.V.

El imputado será puesto a disposición de un juez de control este día, y se prevé que la audiencia se realice a las tres de la tarde.

Cabe recordar que M. V. O. actualmente se encuentra en prisión por el delito de peculado agravado por un monto de 14 millones 820 mil pesos, utilizados para la supuesta compra de crema antibacterial durante la pandemia de COVID-19.

El exoficial mayor fue detenido el 22 de junio de 2023 y sentenciado a 12 años de prisión por ese caso.

De manera paralela, enfrenta otro proceso por peculado, relacionado con la contratación de servicios de mantenimiento a la empresa Remaco, por un monto de 18 millones de pesos, el cual se encuentra en fase intermedia.

dmrr/cr