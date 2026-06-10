Con el Mundial 2026 ya en puerta, LEGO lanzó uno de los sets más especiales para los aficionados al futbol mexicano: una réplica oficial del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, lista para armar y conservar. No es un gadget del momento, sino un objeto para quedarse en el librero mucho tiempo después de que suene el silbato final, como recuerdo de algo que no habíamos vivido en México desde hace 40 años.

El set ya está disponible en Amazon México con envío incluido y 30 días de devolución sin costo.

El primer Mundial en México desde 1986

México será el primer y único país en la historia en albergar tres Copas Mundiales de Fútbol, con las ediciones de 1970, 1986 y 2026. Eso significa que el aficionado mexicano lleva 40 años esperando este momento. La última vez que el mundo del futbol se instaló en México, Diego Armando Maradona levantó la Copa en el Estadio Azteca y firmó actuaciones que todavía se recuerdan, entre ellas la célebre "mano de Dios".

El Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Azteca, se convirtió en el primer estadio en albergar dos finales mundialistas. En 2026, acogerá tres partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos de final. Para muchos mexicanos, este torneo es una cita generacional: quienes vivieron el 86 ya son adultos, y quienes no, lo vivirán por primera vez en casa.

¿Cómo es la Copa Mundial de la FIFA en la realidad?

Antes de armar la versión LEGO, vale la pena conocer el original. El trofeo mide 36.8 centímetros de altura y pesa 6,175 gramos. Está hecho con oro de 18 quilates y su base está adornada con bandas de malaquita verde; desde 2014 incluye un grabado en espiral con los nombres de los campeones mundiales.que es exactamente lo que replica el set LEGO. A pesar de su apariencia maciza, el interior es hueco. Si no fuera así, el trofeo pesaría entre 70 y 80 kilogramos, lo que impediría que los jugadores lo levantaran sobre sus cabezas durante la celebración.

La FIFA conserva el trofeo original en su museo en Zúrich. La selección que gana no se queda con la pieza de oro; recibe una réplica oficial bajo estrictas normas de custodia y uso. Su valor de mercado se estima en aproximadamente 20 millones de dólares debido a su exclusividad como pieza histórica.

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Qué incluye el LEGO Editions 43020 Copa Mundial de la FIFA

El set replica fielmente el diseño original: dos figuras sosteniendo el globo terráqueo y una base con placa grabada. Dentro del globo hay un compartimento oculto con una minifigura de la marca, que se puede sacar para colocarla junto al trofeo terminado.

Incluye 2,842 piezas y es compatible con la aplicación LEGO Builder, desde donde puedes rotar el modelo en 3D para seguir el avance del armado.

Especificaciones del set

Marca: LEGO

Número de piezas: 2,842

Material: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)

Edad mínima recomendada: 12 años

Temática: Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuánto cuesta el LEGO de la Copa Mundial en Amazon México?

El LEGO Editions 43020 tiene un precio de $4,710 en Amazon México, con opción de pagarlo a 12 meses sin intereses desde $392.51 con Amazon Access. Los cargos de importación ya están incluidos en el precio.

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¿Para quién es este set?

Aunque la edad mínima recomendada son 12 años, este set está pensado tanto para adolescentes como para adultos coleccionistas. Es una opción sólida como regalo de cumpleaños, recuerdo del Mundial 2026 o pieza de decoración deportiva. La dificultad del armado, con casi 3,000 piezas, lo hace más satisfactorio para quienes ya tienen experiencia con sets LEGO grandes.