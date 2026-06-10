Metrópoli | 10-06-26 | 21:35 | Actualizada | 10-06-26 | 21:35 |

Un día antes de la inauguración del en la Ciudad de México, provenientes de distintos Estados de la República realizan una marcha sobre Calzada de Tlalpan, rumbo al , para exigir visibilidad y justicia por sus familiares desaparecidos.

Cerca de las 20:00 horas de este miércoles, integrantes de diversos colectivos comenzaron a caminar desde el cruce de División del Norte y Calzada de Tlalpan con dirección hacia el sur de la capital, portando lonas, carteles y fotografías de sus seres queridos.

Durante el recorrido, los manifestantes colocaron fichas de búsqueda sobre la vía pública y encendieron veladoras como parte de la para recordar a las personas que continúan sin ser localizadas.

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Colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país se concentraron está tarde en la estación registro federal del tren ligero con la intención de avanzar hacia el estadio CDMX para exigir justicia por sus desaparecidos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país se concentraron está tarde en la estación registro federal del tren ligero con la intención de avanzar hacia el estadio CDMX para exigir justicia por sus desaparecidos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

A poco más de 500 metros del punto donde inició la movilización, integrantes del llamado cinturón de paz, conformado por personal del Gobierno capitalino de distintas dependencias, se colocaron sobre la vialidad para impedir el avance de los manifestantes.

Al sitio arribó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, quien informó que los colectivos no avanzarían hacia esa zona, al señalar que se trata de la denominada “última milla” previo al evento mundialista.

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La movilización continuó con la presencia de familiares y activistas, quienes exigieron que la atención a la crisis de desapariciones en México permanezca en la agenda pública durante un evento internacional.

Realizan vigía

Madres buscadoras realizan vigilia con oración y velas ante cerco policiaco cercano al Estadio Ciudad de México.

Ante el cerco de seguridad instalado a aproximadamente una milla del Estadio Ciudad de México, madres buscadoras iniciaron una vigilia con un acto de oración, cánticos y el encendido de velas como parte de su protesta y jornada de visibilización.

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Las integrantes de distintos colectivos se reunieron en la zona, donde, pese a la presencia de elementos de seguridad y las restricciones de acceso, mantuvieron su exigencia de justicia y memoria para las personas desaparecidas.

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Durante la vigilia, las mujeres colocaron velas y entonaron consignas en recuerdo de sus familiares ausentes, en una noche marcada por la movilización social y el despliegue policiaco en las inmediaciones del estadio.

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Las madres señalaron que su presencia busca mantener vigente la búsqueda de sus seres queridos y exigir respuestas a las autoridades.

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jecg/cr

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