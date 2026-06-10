A menos de un día del inicio del Mundial de Fútbol, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México alertó que los bloqueos y plantones de las últimas semanas podrían poner en riesgo “una de las mayores oportunidades económicas que ha tenido la ciudad en años recientes”.

En un comunicado, recordó que la justa mundialista dejaría una derrama económica cercana a los 27 mil millones de pesos y alrededor de 100 mil empleos temporales, sobre todo en el sector de la hotelería, restaurantes, comercio, transporte, entretenimiento y servicios turísticos.

Para que se logre lo anterior, aseveró, tiene que prevalecer el Estado de Derecho y se tiene que garantizar la libre movilidad de las personas, así como proteger las condiciones necesarias para que quienes trabajan, emprenden, invierten y generan empleo.

“Hacemos un llamado a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a considerar estos indicadores como una señal de alerta nacional, ya no falta sólo reconocer que los planes y programas deben de cambiar”, agregó la organización empresarial.

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Consideran home office como medida "ajena a la realidad económica de la capital"

Comerciantes del Centro Histórico de la CDMX denuncian pérdidas; exigen liberar bloqueos de la CNTE. Foto: Gabriel Pano

En ese sentido, añadió que se debe trabajar en políticas de cero cierres a negocios, la creación del Instituto del Emprendimiento, la simplificación de trámites, así como una profunda revisión de incentivos y contribuciones para formar empleos.

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En cuanto al llamado del gobierno federal para promover el teletrabajo el día de la inauguración del Mundial, la Coparmex CDMX indicó que es una medida entendible pero la calificó de “limitada y parcialmente ajena a la realidad económica de la capital".

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Por lo tanto, refirió que el 80 por ciento de las riquezas que genera la ciudad viene de actividades como el turismo, la hotelería, los restaurantes, el comercio, entre otros. Por lo tanto, millones de trabajadores no pueden desempeñar sus funciones a distancia porque sus labores requieren su presencia física.

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