Metrópoli | 10-06-26 | 19:11 | Arantxa Meave | Actualizada | 10-06-26 | 19:11 |

La figura del Ajolote regreso a las inmediaciones del a un día de que se inaugure la Copa del Mundo, pero en otra ubicación de donde estaba la primera vez; los visitantes se acercan a tomarse fotografías.

En el bajopuente vehicular frente al estadio, entre flores de cempasúchil y otras especies coloridos, luce la figura de un ajolote de plástico de color rosado; porta un penacho, viste la camiseta de la Selección Mexicana y patea un balón, lo que ha causado furor y forma parte del ambiente festivo previo al .

De acuerdo con personal que laboraba en la zona, la figura fue colocada esta tarde y desconocen hasta cuándo permanecerá en el sitio.

Visitantes nacionales y extranjeros se acercan a tomarse fotografías. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Visitantes nacionales y extranjeros se acercan a tomarse fotografías. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Muchas familias emocionadas se acercan para tomar fotografías y videos con camisetas del Tri.

Además, frente al Estadio Ciudad de México, sobre Calzada de Tlalpan, también se observó otro ajolote elaborado con plantas.

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La figura del Ajolote fue colocada originalmente para la inauguración del Estadio Ciudad de México en el puente peatonal, pero fue retirado por temas de Protección Civil y la jefa de gobierno Clara Brugada anunció que sería reinstalado en la zona.

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jecg/cr

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