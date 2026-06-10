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La figura del Ajolote regreso a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México a un día de que se inaugure la Copa del Mundo, pero en otra ubicación de donde estaba la primera vez; los visitantes se acercan a tomarse fotografías.
En el bajopuente vehicular frente al estadio, entre flores de cempasúchil y otras especies coloridos, luce la figura de un ajolote de plástico de color rosado; porta un penacho, viste la camiseta de la Selección Mexicana y patea un balón, lo que ha causado furor y forma parte del ambiente festivo previo al Mundial.
De acuerdo con personal que laboraba en la zona, la figura fue colocada esta tarde y desconocen hasta cuándo permanecerá en el sitio.
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Muchas familias emocionadas se acercan para tomar fotografías y videos con camisetas del Tri.
Además, frente al Estadio Ciudad de México, sobre Calzada de Tlalpan, también se observó otro ajolote elaborado con plantas.
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La figura del Ajolote fue colocada originalmente para la inauguración del Estadio Ciudad de México en el puente peatonal, pero fue retirado por temas de Protección Civil y la jefa de gobierno Clara Brugada anunció que sería reinstalado en la zona.
CNTE informa que en las próximas horas definirá acciones para el Mundial; finaliza mesa de diálogo con Segob
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jecg/cr
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