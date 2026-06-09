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Los cierres viales parciales por el operativo de Última Milla con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol comenzarán a las 11 de la noche del miércoles 10 de junio, mientras que el cierre total comenzará a las 5 de la mañana del jueves 11, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).
Para el resto de los partidos, los cierres a la circulación en esta zona serán parciales desde 10 horas antes del partido, mientras que 6 horas antes se hará el cierre total.
En conferencia de prensa realizada el pasado primero de junio, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho dijo que, en la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, así como en los otros cuatro partidos en el Estadio Ciudad de México, se implementará el dispositivo Última Milla, donde sólo podrán accesar peatones con boleto o que acrediten residencia en la zona, vehículos cuyos dueños cuenten con acreditación de residencia, además de patrullas, bomberos y ambulancias.
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¿Cuáles serán las avenidas afectadas por el operativo Última Milla?
El polígono de Última Milla estará limitado al norte por las avenidas Santa Úrsula; al sur por Circuito Azteca y la lateral del Periférico; al oriente por Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres; y al poniente por Avenida del Imán y Gran Sur.
“Por su naturaleza implicará restricciones temporales y graduales a la circulación vehicular los días de partido. Es una zona de seguridad y de circulación y movilidad peatonal. El objetivo de este polígono es ordenar el flujo de las personas alrededor del recinto”, dijo Pablo Vázquez.
Asimismo, habrá 18 acceso peatonales, 12 semipeatonales y 30 vehiculares para el ingresar a la Última Milla.
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La SSC informó que las alternativas viales son: al norte, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior; al sur, Periférico, San Fernando e Insurgentes; al oriente, División del Norte, Miramontes, Cafetales y Canal Nacional; y al poniente, Aztecas, Universidad, Insurgentes y Revolución.
“Agentes de tránsito realizarán los cortes viales necesarios en las inmediaciones del recinto deportivo y brindarán los apoyos para la correcta operación de los sistemas de movilidad y traslado de personas hacia y desde el estadio, como son el Park & Ride, o estacionamiento y salida, los servicios de salida, las bahías de ascenso y descenso de taxis autorizados y servicios por aplicación y por supuesto los puntos para traslado en bicicleta así como las rutas semipeatonales”, explicó Pablo Vázquez.
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jecg/cr
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