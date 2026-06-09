El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que la razón por la cual no se permitió a los integrantes de la CNTE avanzar hacia el Estadio de la Ciudad de México, es que “en 48 horas, se estará inaugurando el Mundial de Futbol y teníamos que resguardar el inmueble”.

En conferencia de prensa, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, Cravioto precisó que él acudió a la zona de la manifestación sobre Tlalpan y ahí, vía telefónica, habló con los dirigentes del magisterio para explicarles la razón del operativo.

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Indicó que en la CDMX se pueden manifestar y pidió que sea de manera pacífica y respetando el derecho de quienes quieren acudir al Estadio para la inauguración.

Garantiza acceso a aficionados

Cravioto garantiza llegada de aficionados al Estadio Ciudad de México. Foto: @estadiobanorte

El secretario de Gobierno, César Cravioto aseguró que el acceso de los aficionados al Estadio Ciudad de México para el próximo jueves de inauguración está garantizado.

Sin embargo, pidió a los asistentes que lleguen temprano al estadio.

"Traten de llegar lo más temprano posible, eso ayuda, desayunen ya en las inmediaciones del estadio a las siete u ocho de la mañana que ya estén allí para que después el acceso sea muy sencillo, eso es lo único que les pedimos a los aficionados", dijo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho, también garantizó la llegada de los aficionados al Estadio Ciudad de México, así como la realización del evento.

Sobre las manifestaciones previstas para el próximo jueves, dijo que se permitirá la libre manifestación a la par del partido inaugural.

Piden manifestarse de manera pacífica

El secretario de Gobierno, César Cravioto pidió a quienes tengan planeado manifestarse durante la inauguración del Mundial, lo hagan de forma pacífica y respetando el derecho de los aficionados a asistir al estadio.

"Sólo pedimos dos cosas: uno, que está manifestaciones se realicen de manera pacífica, que no se genere ningún acto de violencia y lo segundo que les hemos dicho, que se tiene que respetar el derecho de las personas que quieres ingresar al estadio, que tienen un boleto y que quieres disfrutar del partido", expresó Cravioto.

También pidió a los manifestantes permitan ver el partido inaugural en los Fan Fest que se llevarán a cabo.

Cravioto aseguró que las expresiones del próximo miércoles, así como las del jueves, serán respetadas por las autoridades.

vr/cr