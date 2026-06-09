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En su primer día de operaciones, tras ser inaugurada, la línea 14 del Trolebús o “Ruta de los Animales Silvestres” ofreció servicio únicamente en dos paradas, debido a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre la Calzada de Tlalpan.
Aunque oficialmente esta línea dará servicio desde el Cetram Universidad y llegará hasta Huipulco, por lo que ofrecerá transporte a quienes viajen a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México por el Mundial, este martes únicamente se dio servicio hasta las estaciones Cantera y Papatzin.
En punto de las 14:30 horas, una de las 19 unidades de la flota, salió del Cetram Universidad, y los pasajeros que esperaban para conocer la nueva ruta, abordaron el Trolebús. Sin embargo, el viaje no duró más que unos minutos, debido a los bloqueos que impidieron a las unidades hacer su ruta completa.
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“Pues aunque sea me sirvió para conocer y estrenar las unidades nuevas, me subí al primero, ya después veré qué tal me funciona esta ruta”, comentó a EL UNIVERSAL una usuaria, al descender de una de las unidades.
Las unidades de esta línea llevan imágenes de animales característicos de la CDMX, como son teporingo, falso camaleón, ticuiche y tlacuache, y permitirán a los usuarios viajar de Huipulco a Universidad en un promedio de 33 minutos, con lo que se prevé beneficiar a unos 120 mil usuarios diariamente.
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vr/cr
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