Ecatepec, Méx.– Un hombre, quien supuestamente roció con gasolina y le prendió fuego a su pareja sentimental, fue capturado por elementos de la Policía Municipal de Ecatepec en la colonia Fuentes de Aragón.

La joven fue trasladada grave a un hospital para que recibiera atención especializada porque presenta quemaduras en el 60% de su cuerpo, informó la corporación local.

Los oficiales fueron alertados por el Centro de Mando sobre un incendio en una casa habitación, registrado en Valle de los Toltecas, esquina Valle de Cuitzeo, en esa comunidad ecatepense.

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Al llegar al punto, se percataron de que en el interior de la vivienda había una mujer con quemaduras y vecinos la resguardaban, por lo que solicitaron la intervención de una unidad médica.

Por estos hechos fue arrestado Justin Ali “N”, de 26 años, como probable responsable del delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja sentimental.

La víctima fue llevada en una ambulancia al Hospital Las Américas, mientras que su agresor también resultó lesionado en las extremidades inferiores.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes sofocaron las llamas en cuatro áreas de tres por cuatro metros, aproximadamente, de un tercer nivel, donde se quemaron aparatos electrodomésticos, una sala, muebles, colchones y ropa en general.

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De este sitio también rescataron y pusieron a salvo a dos perros que se encontraban en el interior de la vivienda.

Rescataron y pusieron a salvo a dos perros que se encontraban en el interior de la vivienda. Foto: especial

El agresor fue presentado ante el agente del Ministerio Público, donde determinará su situación jurídica.

mahc/LL