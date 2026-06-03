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La noche de este miércoles 3 de junio se registró un incendio en un inmueble ubicado en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el control y extinción del siniestro, el cual se reportó al interior de una bodega de la empresa de paquetería Tres Guerras, ubicada en Guillermo Prieto y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, Jamaica.
La dependencia pidió a la población evitar acercarse a la zona y permitir el paso de vehículos de emergencias.
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Por su parte, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, dio a conocer que el fuego se registra en una bodega contigua a dicho centro de abastos, en el que se queman artículos de paquetería y cartón.
Personal de los bomberos realizan labores de extinción del fuego en la zona.
“Realizamos labores de extinción y contencion del fuego en una bodega contigua al mercado de Jamaica. #AlMomento, informo que en el lugar se queman artículos de paquetería y cartón. Continúo informando”, escribió en redes sociales.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio. Autoridades mantienen acordonada el área.
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jecg/cr
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