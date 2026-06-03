La noche de este miércoles 3 de junio se registró un incendio en un inmueble ubicado en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el control y extinción del siniestro, el cual se reportó al interior de una bodega de la empresa de paquetería Tres Guerras, ubicada en Guillermo Prieto y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, Jamaica.

La dependencia pidió a la población evitar acercarse a la zona y permitir el paso de vehículos de emergencias.

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#PrecauciónVial | Continúa labor de servicios de emergencia en Guillermo Prieto y Priv. Guillermo Prieto, @A_VCarranza, por incendio. Conduce con precaución para evitar accidentes. pic.twitter.com/jzeIJy5bEV — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 4, 2026

Por su parte, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, dio a conocer que el fuego se registra en una bodega contigua a dicho centro de abastos, en el que se queman artículos de paquetería y cartón.

Personal de los bomberos realizan labores de extinción del fuego en la zona.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

“Realizamos labores de extinción y contencion del fuego en una bodega contigua al mercado de Jamaica. #AlMomento, informo que en el lugar se queman artículos de paquetería y cartón. Continúo informando”, escribió en redes sociales.

Realizamos labores de extinción y contencion del fuego en una bodega contigua al mercado de Jamaica. #AlMomento, informo que en el lugar se queman artículos de paquetería y cartón. Continúo informando.@ClaraBrugadaM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 4, 2026

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio. Autoridades mantienen acordonada el área.

Se reporta incendio en un inmueble cercano al mercado de Jamaica. Foto: Especial.

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