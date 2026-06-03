Cientos de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro enfrentan largas filas y tiempos de espera de hasta 20 minutos en la Plaza Pino Suárez para abordar las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que brindan servicio emergente hacia Xola, debido a las obras de rehabilitación que se realizan en la Línea 2.

La explanada ubicada a las afueras de la estación Pino Suárez luce abarrotada por personas que buscan continuar su trayecto hacia estaciones como San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto y Xola, luego de que el tramo permaneciera fuera de operación como parte de los trabajos de modernización de la línea que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña.

Durante un recorrido hecho por EL UNVERSAL se pudo constatar que, bajo los intensos rayos del sol y en medio de una alta afluencia de pasajeros, las filas se extienden por cientos de metros y avanzan lentamente, obligando a los usuarios a esperar entre 15 y 20 minutos para poder subir a una unidad de RTP.

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La explanada ubicada a las afueras de la estación Pino Suárez luce abarrotada por personas que buscan continuar su trayecto. Foto: Leonardo Lugo / EL UNIVERSAL

“Mi patrón ya se enojó”: usuarios sufren retrasos por obras en L2

La situación ha generado inconformidad entre trabajadores, estudiantes y personas que utilizan diariamente esta ruta para trasladarse a sus destinos. Tal es el caso de un usuario que afirmó a este diario que las afectaciones ya han tenido consecuencias en su empleo debido a los retrasos constantes que enfrenta desde que comenzaron las obras.

“Ahorita el patrón ya se enojó, ya nos regañó de que no llegamos. Ya lo reportamos pero nos dice que nos vayamos por otro lado, pero es más gasto”, señaló.

“Está pésimo, hace perder más tiempo para nuestro trabajo. Ahorita yo voy a Chabacano y me voy a aventar media hora, cuando en Metro se hace 10 minutos, pero de igual forma luego en el Metro también para y para y llegamos tarde”, agregó.

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Aunque reconoció la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento en una de las líneas más antiguas y utilizadas de la red, el usuario afirmó que “el Metro lo están arreglando, pero va a quedar igual o peor”.

Aunque el personal de apoyo orienta a los pasajeros para abordar las unidades de RTP, la demanda supera la capacidad de atención inmediata, especialmente en horas pico.

"El metro lo están arreglando, pero va a quedar igual o peor"



Usuarios esperan hasta 20 minutos bajo el sol para poder acceder a las unidades de RTP EN Pino Suárez#VIDEO: Leonardo Lugo | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/SBdRaOizIJ — El Universal (@El_Universal_Mx) June 3, 2026

vr/cr