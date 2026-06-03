Huixquilucan, Méx.- Tres jóvenes detenidos y tres policías municipales lesionados dejó un enfrentamiento registrado luego de que estudiantes del Conalep 198, en la colonia San Juan Bautista, en Huixquilucan, protestaran y realizaran destrozos al interior del plantel; los hechos se registraron al exterior del plantel, precisó el ayuntamiento.

La protesta se realizó este miércoles para exigir la destitución de la directora del plantel. De acuerdo con estudiantes, las inconformidades surgieron por presuntas restricciones en el uso de sanitarios durante los horarios de entrada y salida, la cancelación de actividades escolares y la separación de trabajadores administrativos y docentes.

Sin embargo, de acuerdo con un reporte del Gobierno de Huixquilucan, alrededor de las 12:15 horas autoridades escolares solicitaron apoyo de la policía municipal al señalar que estudiantes realizaban destrozos al interior del plantel y extraían materiales de la institución.

Al llegar al sitio, policías municipales fueron agredidos con piedras y golpes en el exterior del plantel, indicó el gobierno local.

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Varios alumnos, en su mayoría menores de edad, fueron sometidos por elementos de seguridad. Foto: Especial

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que varios estudiantes, en su mayoría menores de edad, fueron sometidos por elementos de seguridad.

El gobierno municipal informó que tres policías resultaron lesionados en cabeza y rostro, mientras que tres jóvenes identificados como Brayan “N”, Ángel Adrián “N” y José Miguel “N” fueron detenidos y trasladados ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes en Tlalnepantla por los delitos de lesiones y daños a los bienes.

Familiares y alumnos exigieron la liberación de los detenidos, tras las agresiones registradas.

En tanto, el Gobierno de Huixquilucan señaló que inició una investigación interna para determinar la actuación de los elementos de seguridad durante las detenciones.

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