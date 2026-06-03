La alcaldía Tlalpan anunció la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas, en el pueblo de San Andrés Totoltepec, durante 10 días, a partir del próximo 4 de junio.

La medida aplicará a partir de las 00:00 horas del 4 de junio y hasta las 24:00 horas del 14 de junio de 2026.

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En la Gaceta Oficial, la alcaldía precisó que la suspensión será efectiva en los establecimientos mercantiles ubicados en el pueblo de San Andrés Totoltepec que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar.

También aplicará en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubes, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

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