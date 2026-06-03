La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con incremento de nubosidad después del mediodía, de este miércoles 3 de junio en la Ciudad de México.

Se espera que haya lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, con actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente en el sur y poniente de la CDMX.

Lee también CDMX está preparada para las lluvias previo al Mundial 2026, afirma SGIRPC; pronósticos se están sacando cada 4 días, señala Myriam Urzúa

¿A qué hora lloverá en CDMX?

De acuerdo con el pronóstico de tiempo severo, las lluvias fuertes y vientos con rachas fuertes se esperan entre las 17:00 de la tarde y las 23:00 horas.

Los vientos serán de componente norte, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

La temperatura prevista para las próximas 24 horas, alcanzará los 26° Celsius la máxima, mientras que la mínima será de 16° Celsius.

LL