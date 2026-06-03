[Publicidad]
A ocho días de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de las obras de renovación del embarcadero de Cuemanco —uno de los más visitados por turistas internacionales—, con una inversión de 90 millones de pesos.
“Hoy estamos inaugurando el embarcadero de Cuemanco”, resaltó la mandataria capitalina, al destacar que esta recuperación “es crucial” por cuatro razones: porque representa el sustento para miles de familias; es “el inicio” de la recuperación de la ciudad lacustre y del bosque de agua; por su fauna y por los saberes comunitarios de cultivo de la zona.
Detalló que en este embarcadero se destinaron 90 millones de pesos, para la reconstrucción de cero del embarcadero y del Mercado y la rehabilitación de un corredor de 15 mil metros cuadrados; además, se abrió un módulo de información turística y se instalaron sanitarios inteligentes como los que se pusieron en Zona Rosa.
Lee también Declaran a fresno de Santa Catarina como Patrimonio Natural de la CDMX; suman 12 árboles protegidos
Asimismo, destacó la construcción de una torre hidrobotánica que funcionará como mirador de los canales y el paisaje de Xochimilco, obra que logró “cero emisiones contaminantes” en su construcción.
Estas obras beneficiarán a 216 trajineras, 2 mil familias de la zona y alrededor de medio millón de visitantes que acuden al lugar cada año.
También se colocaron 55 mil plantas de las cuales 40 mil son flores que atraen abejas, colibríes y mariposas para favorecer la zona.
Lee también Sindicato del Metro llama a trabajadores a mantenerse unidos; continúan negociaciones por revisión salarial
En octubre del año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) publicó en la Gaceta Oficial tres licitaciones para la rehabilitación del embarcadero de Cuemanco. También se lanzaron licitaciones para rehabilitar los embarcaderos Nativitas, Las Flores y Zacapa, de Xochimilco; así como los embarcaderos Mixquic y Puerto Vallarta, en Tláhuac, los cuales aún no han sido entregados.
En su oportunidad, la secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, resaltó ante comerciantes y locatarios de la zona, que el embarcadero de Cuemanco “está terminado” y adelantó que “próximamente” se entregará también el embarcadero de Nativitas.
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Cultura
Bibliotecarios descontentos por falta de perfil de la nueva directora de la Red Nacional de Bibliotecas
Nación
Cae en CDMX Antonio Molina, exjefe de prisiones de Calderón y Peña Nieto; es acusado de peculado y crimen organizado
Estados
Hermosillo busca atraer inversiones de origen libanés; fortalecen intercambio comercial y turístico
Espectáculos
Daniel Elbittar y la opinión que tiene de Fernando Carrillo, su compatriota: "una persona muy detestada por el país entero"
Sección
¡Estalla la violencia en Conalep de Huixquilucan! Policías golpean y detienen a estudiantes en plena protesta
Sección
¿Cuándo se celebra el Día del Padre en México en 2026?
Sección
7 Costumbres de las mujeres sudafricanas que te sorprenderán cuando vengan a la Copa del Mundo
Sección
Las mejores escuelas de futbol para niños en CDMX: Costos, horarios y en qué alcaldías están