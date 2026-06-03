A ocho días de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de las obras de renovación del embarcadero de Cuemanco —uno de los más visitados por turistas internacionales—, con una inversión de 90 millones de pesos.

“Hoy estamos inaugurando el embarcadero de Cuemanco”, resaltó la mandataria capitalina, al destacar que esta recuperación “es crucial” por cuatro razones: porque representa el sustento para miles de familias; es “el inicio” de la recuperación de la ciudad lacustre y del bosque de agua; por su fauna y por los saberes comunitarios de cultivo de la zona.

Detalló que en este embarcadero se destinaron 90 millones de pesos, para la reconstrucción de cero del embarcadero y del Mercado y la rehabilitación de un corredor de 15 mil metros cuadrados; además, se abrió un módulo de información turística y se instalaron sanitarios inteligentes como los que se pusieron en Zona Rosa.

Clara Brugada destacó dque esta recuperación “es crucial” porque representa el sustento para miles de familias y es “el inicio” de la recuperación de la ciudad lacustre. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Asimismo, destacó la construcción de una torre hidrobotánica que funcionará como mirador de los canales y el paisaje de Xochimilco, obra que logró “cero emisiones contaminantes” en su construcción.

Estas obras beneficiarán a 216 trajineras, 2 mil familias de la zona y alrededor de medio millón de visitantes que acuden al lugar cada año.

También se colocaron 55 mil plantas de las cuales 40 mil son flores que atraen abejas, colibríes y mariposas para favorecer la zona.

Estas obras beneficiarán a 216 trajineras, 2 mil familias de la zona y alrededor de medio millón de visitantes. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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En octubre del año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) publicó en la Gaceta Oficial tres licitaciones para la rehabilitación del embarcadero de Cuemanco. También se lanzaron licitaciones para rehabilitar los embarcaderos Nativitas, Las Flores y Zacapa, de Xochimilco; así como los embarcaderos Mixquic y Puerto Vallarta, en Tláhuac, los cuales aún no han sido entregados.

En su oportunidad, la secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, resaltó ante comerciantes y locatarios de la zona, que el embarcadero de Cuemanco “está terminado” y adelantó que “próximamente” se entregará también el embarcadero de Nativitas.

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