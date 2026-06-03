El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) hizo un llamado a sus agremiados a mantenerse atentos al actual proceso de revisión salarial y estar preparados para respaldar las acciones que sean necesarias en defensa de los derechos laborales, las conquistas sindicales y las demandas de los trabajadores del Metro de la Ciudad de México.

El Comité Ejecutivo Nacional informó que las negociaciones relacionadas con la revisión salarial continúan y aseguró que la representación sindical mantiene una postura firme para exigir mejores condiciones económicas para el personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

En un documento, la organización sindical señaló que el proceso se desarrolla con el objetivo de defender los intereses legítimos de las y los trabajadores, quienes diariamente participan en la operación del servicio de transporte público más importante de la capital del país.

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“Las negociaciones continúan y la Representación Sindical mantiene una postura clara en la exigencia de mejores salarios justos acordes con el esfuerzo, capacidad, compromiso y profesionalismo que diariamente aportamos al servicio público de transporte en la Ciudad de México”, señala el comunicado.

Sindicato pide unidad ante negociación salarial

El sindicato también exhortó a sus afiliados a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la organización, además de permanecer unidos durante el desarrollo de las mesas de negociación.

La dirigencia sindical consideró fundamental que los trabajadores sigan de cerca la información relacionada con el avance de las conversaciones salariales y eviten especulaciones sobre posibles acuerdos.

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“Por ello, hacemos un llamado a todas y todos los trabajadores a mantenerse atentos a la información emitida por nuestra Organización Sindical, así como a permanecer unidos y organizados”, indicó.

No descartan acciones para defender demandas laborales

El pronunciamiento también advierte que, en caso de ser necesario, el sindicato se encuentra preparado para emprender acciones y manifestaciones dentro del marco legal y sindical para respaldar sus exigencias.

La organización aseguró que cualquier medida que pudiera adoptarse tendrá como objetivo defender las conquistas laborales alcanzadas por los trabajadores y fortalecer las demandas que consideran justas durante la revisión salarial.

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“De ser necesario, y siempre en el marco de nuestros derechos laborales y sindicales, estaremos preparados para llevar a cabo las acciones y manifestaciones que resulten pertinentes para respaldar nuestras justas demandas y defender nuestras conquistas”, concluyó.

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