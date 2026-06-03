El Gobierno capitalino, a través de la Jefatura de Gobierno, publicó el decreto por el que se declara como Patrimonio Natural de la Ciudad de México al fresno mexicano denominado “Santa Catarina”, ubicado en avenida Francisco Sosa, en la alcaldía Coyoacán.

Con esta publicación, suman 12 árboles centenarios o con valor histórico que han sido declarados en la CDMX para su protección.

A la lista se suman los ahuehuetes Río Magdalena y San Diego Churubusco, ambos ubicados en la alcaldía Coyoacán, así como los ahuehuetes “Tacuba”, localizado en avenida Marina Nacional, en la Miguel Hidalgo y otro de la misma especie localizado en Parque España, en la Cuauhtémoc.

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También fueron declarados el ahuehuete “Juarista”, localizado en el Paseo de la Reforma; otro ejemplar ubicado en el Jardín Ramón López Velarde; uno localizado en el Jardín de San Fernando, en la colonia Guerrero, y otro más de la Glorieta de Ahuehuetes en Azcapotzalco.

Asimismo, en agosto de 2025, el Gobierno de la CDMX emitió los decretos para declarar a los árboles “Laureano”, un laurel de la India de 115 años ubicado en la Benito Juárez, así como al “Viejo del Agua”, el ahuehuete centenario de Santa Catarina, Azcapotzalco.

A la lista de ejemplares declarados como árboles patrimoniales también se suma el árbol “Eugenio”, que fue declarado en 2024, tras la lucha constante de vecinos.

La declaración como Patrimonio Natural de la CDMX implica la prohibición de realizar cualquier tipo de manejo, incluyendo derribo, poda o trasplante que contravenga al decreto publicado, al Plan de Manejo a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y demás disposiciones legales y normativas aplicables.

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También se prohíbe realizar obras, excavaciones o instalaciones que afecten su tronco, raíces, copa o ramas que contravengan la normativa; y se indica que se debe respetar el radio mínimo de protección del área de influencia en donde se encuentra el ejemplar.

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