TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Habitantes de once comunidades del municipio de Simojovel, en la región norte, acordaron a mano alzada crear un nuevo municipio denominado Ach’Lum El Triunfo, con el cual serán 125 los municipios de Chiapas, una vez que la Legislatura apruebe su constitución.

Este domingo, como parte del proceso para oficializar la conformación del nuevo municipio, los pobladores de esas comunidades se reunieron y ratificaron su decisión de convertirse en una nueva demarcación local.

Integrarán el municipio 125, las comunidades La Ceiba, El Triunfo, Chapayal, José Castillo Tielemans, Los Arrayanes, El Pencil, San Antonio Nuevo León, La Frontera, Porvenir Vinote y La Ceibita.

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Gobernador de Chiapas acude a atestiguar el acto

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acudió a Simojovel para atestiguar el acto. En el encuentro afirmó que ese hecho de remunicipalización, que se se realiza según los lineamientos jurídicos y con base en el consenso y la unidad social, representa el deseo cumplido de mujeres y hombres que durante más de 40 años lucharon con firmeza y convicción por ese propósito.

Les dijo que hoy es el parteaguas, es el inicio de una nueva etapa para Ach’Lum El Triunfo. Me gustó el nombre asignado porque es el triunfo que se ve reflejado en los sentimientos de todo un pueblo.

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Lanzó la convocatoria para que las comunidades participen en la consulta pública del próximo 9 de agosto, y de ratificarse la voluntad de la población en las urnas recibirán la constancia que reconocerá a Ach’Lum El Triunfo como el municipio constitucional número 125 de Chiapas.

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Ramírez Aguilar aseguró que su administración promoverá siempre la unidad y el consenso; refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada con las futuras autoridades municipales para impulsar acciones, programas y obras de infraestructura prioritaria que se reflejen en mayor bienestar y una mejor calidad de vida para las familias.

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Ach’Lum El Triunfo, expresó, será incorporado a la estrategia Del Olvido a la Prosperidad,un conjunto de acciones gubernamentales contra la marginación y el rezago.

El presidente municipal de Simojovel, Agenor Domínguez Hernández, agradeció el respaldo gubernamental para concretar la demanda de las once comunidades que constituirán el nuevo municipio.

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Sobre el caso, Abelardo Cruz Pérez, presidente del comisariado ejidal de Pueblo Nuevo Sitalá y representante de los poblados de Ach’Lum El Triunfo, destacó que la creación del municipio traducirá a la realidad el anhelo comunitario.

El proceso formal para la creación del nuevo municipio inició el 1 de julio pasado con la publicación de un decreto en el periódico oficial estatal, a propuesta de Aguilar Ramírez, derivado de la petición de las once comunidades.

El documento establece las bases para el desarrollo y ampliación de la consulta pública como mecanismos de participación ciudadana que fortalece la toma de decisiones gubernamentales con la opinión de los sectores sociales.

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