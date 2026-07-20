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Nezahualcóyotl, Méx. -Una explosión de gas LP provocó la muerte de una persona y otra más resultó herida la tarde de este lunes en la colonia Bosques de Aragón, en la zona norte de Nezahualcóyotl.
Según el reporte de Protección Civil del Estado de México, el accidente ocurrió a las 17:15 horas en las calles Bosques de Mosemboque y Egipto.
José, conductor de una pipa de gas de 3 mil 500 litros de la empresa Gas y Servicio, con domicilio en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, se encontraba en el interior de un domicilio cuando se registró la explosión.
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Su esposa informó a las autoridades sobre los hechos.
Al lugar arribó personal de emergencias, revisó al conductor de la unidad, pero ya no tenía signos vitales.
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Otra persona más resultó herida de gravedad y fue trasladada por paramédicos de la ambulancia RM 24 al Hospital Rubén Leñero.
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En el sitio operaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil municipal, Rescate Municipal y Bomberos de Nezahualcóyotl.
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Aparentemente, el incidente ocurrió cuando el operador de la pipa llevaba un tanque de gas en ese inmueble.
Las autoridades locales notificaron del percance a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que peritos lleven a cabo la investigación que determine la causa del siniestro.
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