El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que el programa "Gobierno Nocturno MH" fue todo un éxito durante el Mundial y que concluyó con saldo blanco.

"Terminó el Mundial y también concluyó el Gobierno Nocturno. Cerramos con saldo blanco. Más allá de las fuertes lluvias y vientos que enfrentamos, demostramos que cuando hay organización, coordinación y un equipo preparado, los resultados llegan", señaló.

Durante todas las noches y madrugadas, el Gobierno Nocturno estuvo respondiendo con el equipo de servidores públicos de las distintas áreas de la alcaldía. Se realizaron diariamente recorridos nocturnos para supervisar que los establecimientos mercantiles cumplieran sus horarios de funcionamiento, enseres, decibeles máximos, así como aforos permitidos, enfatizándose la vigilancia en los 17 días en los que se realizaron eventos masivos como los conciertos en Campo Marte y los días de partido.

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En tanto, la Subdirección de Mercados supervisó 89 puestos semifijos, retiró 35 artículos promocionales del mundial sin permiso, realizó 75 exhortos preventivos, levantó seis triciclos, retiró tres puestos ambulantes sin autorización, 12 carpas, bancos y lonas y quitó a 10 vendedores conocidos como ‘toreros’ en Polanco. Asimismo, retiró tres scooters por obstrucción del paso peatonal y rampas, además de realizar resguardo de seis figuras promocionales no autorizadas.

Blindar MH a su vez, desplegó su estado de fuerza en sitios concurridos durante la justa deportiva como el Fan Fest de Campo Marte, que tuvo un aforo de 68 mil personas, y la Glorieta de los Ahuehuetes, que registró la presencia de 18 mil personas durante los días de partido de la Selección Nacional.

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Durante este Mundial se remitió a 27 personas al Juzgado Cívico, tres al Ministerio Público, y se impusieron 138 infracciones vehiculares, además de que se tuvieron 265 reportes derivados de las lluvias.

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En tanto, el área de Servicios Urbanos recolectó 95 toneladas de basura, 92 toneladas de heces caninas, además de realizar el barrido en 3 mil 172 cuadras, entre otras acciones de limpieza como retiros de llantas, cables, triques, cascajo, chicles, a fin de que la demarcación estuviera impecable.

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La Subdirección de Infraestructura Urbana por su parte realizó la reparación de más de mil luminarias en 67 colonias, atendiendo cerca de 508 reportes ciudadanos y 246 encharcamientos e inundaciones, sumado a las labores de la limpieza y desazolve constante de la red secundaria de drenaje.

A su vez, la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad atendió 70 reportes de árboles caídos y en riesgo de colapso, así como para el retiro de desecho vegetal en colonias como Agricultura, América, Anáhuac, Argentina, Bosques de las Lomas, Cuauhtémoc Pensil, Escandón, Francisco I Madero, Granada, Huichapan, Irrigación, Legaria, Lomas de Chapultepec, Los Manzanos, entre otras.

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